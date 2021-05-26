人民网北京5月26日电 （记者夏晓伦）“新一轮科技革命和产业变革与我国加快转变经济发展方式形成了历史性交汇，智能制造则是主要的交汇点，新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合所形成的新一代智能制造技术，成为了新一轮工业革命的核心技术，也成为了第四次工业革命的核心驱动力。”中国工程院院士周济在日前召开的第五届世界智能大会上表示。

何为智能制造？周济对此进行了阐释：“智能制造是一个大概念、大系统，是先进制造技术与新一代信息技术的深度融合，贯穿于产品、制造、服务全生命周期的整个环节以及相应系统的优化集成，将助推实现制造的数字化、网络化、智能化，不断提升企业产品质量、效益和制造水平。”

周济表示，新一代人工智能技术与先进制造技术的深度融合，形成了新一代的智能制造技术。“纵观历史，每一次工业革命都是由共性赋能技术和制造技术进行深度融合，再形成新的工业技术，并最后成为了核心技术。”他说。

周济介绍，第一次工业革命和第二次工业革命，分别是以蒸汽机和电力的发展和应用作为根本动力，极大地提升了生产力，人类社会进入了现代工业社会。第三次工业革命是以数字化技术的创新和应用为标志，推动了工业革命的先进发展，而新一代智能制造技术的突破和广泛应用，将推动形成第四次工业革命的新浪潮。

对此，周济建议，中国制造业必须抓住这一千载难逢的历史机遇，集中优势力量打一场战略决战，实现跨越式发展，这也是智能制造核心技术发展的关键时期，进而推动中国制造业由大变强，迈向全球产业链的中高端。

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