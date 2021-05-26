冯其予

原标题：便利店在零售业态中保持较高增长

近日，中国连锁经营协会与毕马威联合发布了《2021年中国便利店发展报告》。数据显示，2020年全国品牌连锁便利店销售额2961亿元，增速达到6%左右。便利店行业在零售业态中保持较高增长。报告同时显示，便利店行业在扩内需促消费等政策激励下将迎来新发展机遇。

随着新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，我国消费市场逐步复苏，对经济增长的拉动作用也在逐步回升。同时，扩内需促消费等政策成效显著，社会消费潜力被进一步激发。就我国消费市场的宏观发展趋势来看，人口结构变化、居民收入提升、国家政策支持、科技进步和绿色发展等因素将推动和塑造未来消费市场发展。

报告指出，现阶段，消费结构和需求随着市场发展和疫情影响呈现出多样化的发展态势，消费渠道和消费理念的变化也对便利店提出了新的要求。未来，便利店将向5个方向进行转型，分别是：升级结构连锁化、以自主品牌个性化吸引流量、打造数字化经营闭环、扩大便利店服务半径以及整合供应链和提高物流管理体系。

针对便利店行业的发展现状，毕马威中国消费品及零售行业咨询主管合伙人毛健表示，纵观便利店行业，2020年虽然受到疫情影响，但较其他零售业态而言仍保持较高增长。品牌便利店规模达到将近20万家，地理区位布局进一步扩张；门店类型向以近场型业态为切入的社区型门店拓展；数字化投入较往年进一步增加。

但也应看到，受疫情影响，便利店企业也面临着到店客流下降、关店、坪效下降等问题。为应对市场变化，便利店企业纷纷加强自身的运营能力，更加重视自主品牌建设，加大对鲜食商品等差异化品类商品的投入。报告显示，七成以上的便利店企业建立了会员体系，加速布局线上业务，并通过加大培训投入、提高人均薪酬来留住核心管理层和基层员工。

此外，报告认为，购物便捷性、体验场景化、品类升级与数字化驱动将是便利店企业未来的四大核心发展趋势。一方面，便利店企业要注重社区、近场型购物场景的加速扩张，探索线上线下购物渠道的拓展，加速与更多生活场景的覆盖。另一方面，便利店企业要关注线下门店场景化体验，通过消费场景提升增加消费者触点，进一步提升消费复购频率。此外，便利店企业要利用数字化运营支撑运营效率，通过会员体系构建来增加复购客单，打造以消费者为中心的营销及品类供应链，实现运营效率提升，进一步实现降本增效，提高收入和利润水平。

专家认为，未来3年至5年，以运营能力提升为驱动的可持续发展是未来便利店企业聚焦的重要发展方向。其中店铺运营是支撑未来发展的核心，企业需围绕门店扩张、商品迭代与数字化能力提升店铺运营整体水平。

(责编：罗知之、吕骞)