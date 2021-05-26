亢 舒

原标题：对房地产中介服务违规行为应零容忍

个别中介机构利用银行贷款手握一个小区内的多套“学区房”，企图造成房源稀缺，操纵市场价格。打击中介违规行为，消除购房者焦虑情绪，有助于恢复市场秩序，已成为近年来房地产市场调控的一项重要举措。

近日有上海市民发现，自己的房屋并未委托中介出租，却在不知情的情况下被办理了租赁网签备案。经对涉事中介机构调查，上海市房地产交易中心暂停上海阅信房地产经纪有限公司、上海金曙房地产经纪事务所等9家违规中介机构的住房租赁网签权限。

上海是近期整顿房地产中介机构的众多城市之一。近来，南京、广州、无锡、成都、合肥、厦门、北京等城市纷纷加大对房地产市场秩序的整治力度，中介机构是整治的重点对象。据分析，房地产中介机构的违规行为“五花八门”，包括违规炒作学区房、发布不真实不准确房源、违规报价、擅自撤下网签合同、房源垄断、赚取差价，帮助购房者资格造假、签订阴阳合同骗取贷款额度、经营贷炒房、规避税费，等等。

打击房地产中介的违法违规行为，对“稳预期”至关重要，不少城市都将违规炒作学区房作为对房地产中介机构检查的重点。个别中介机构利用银行贷款手握一个小区内的多套“学区房”，企图造成房源稀缺，操纵市场价格。这加重了家长的恐慌心理，为房价上涨推波助澜。打击中介违规行为，消除购房者焦虑情绪，有助于恢复市场秩序，已成为近年来房地产市场调控的一项重要举措。

规范房地产中介服务，有助于行业长远发展。购房者有买涨不买跌的心理，一些房地产中介机构为了促成交易、拿到佣金，不断传递即将涨价的信息，哄抬价格。其实，房价过快上涨的情况下，一旦房地产调控措施出台，市场冰冻，成交下滑，中介机构反而没得生意做。所以，市场平稳有利于中介行业长期稳健发展，“房住不炒”应该始终坚持。

我国房地产中介行业历经20余年发展，涌现出一些优秀企业，“真房源”“不吃差价”等诚信行为成了一些企业的价值追求。也应该看到，违规行为给购房者和租房者带来困扰，消费者对房地产中介机构的投诉量居高不下，人们对房地产中介的信任感很难建立。

房地产中介机构乱象频仍，解决办法就是建立行业基础性制度和根本规则。诚信是其安身立命之本，房地产中介服务常常被当做“一锤子买卖”，“成交”就是“断交”，众多“黑中介”只顾眼前利益。诚信成了行业内的稀缺资源，事实上，越是守住诚信底线的中介和服务人员，越将赢得更多发展机会。道理虽简单，坚守却不易。

规范房地产中介服务人员的行为，除了通过立法、执法检查、行业协会加强培训和教育倡导之外，有关主管部门不妨设置“红黑榜”：提供优质服务的中介服务人员进入推荐名单，被发现不诚信行为的人员进入黑名单。这既对从业者起到督促作用，也能够帮助消费者辨别优劣。

还应加强职业教育和职业培训。我国房地产经纪人总数已近200万，近年来从业人员学历水平有一定提升，受教育程度整体仍偏低。因此，应大力发展职业教育和扩大职业培训范围。

房地产中介行业拥有广阔机遇，诚信专业的中介服务将大有可为。二手房交易和住房租赁是房地产中介机构的主战场，二手住宅交易量占比还会继续攀升，同时，住房租赁在解决居住问题方面也将发挥越来越重要的作用。期待这一行业朝着诚信专业的方向发展。

(责编：罗知之、吕骞)