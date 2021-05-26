人民网记者 孙博洋

56834亿，这是国家统计局发布的2020年我国居民在粮油、食品、饮料以及餐饮消费额的总和。2020年，中国在遭遇新冠疫情的情况下，经济发展仍然取得了正增长，内需消费起到了经济发展稳定器和促进经济复苏重要引擎的不可替代的作用。

中国超大规模消费市场展现巨大吸引力

在构建国内国际双循环相互促进的新发展格局下，中国超大规模市场展现出的吸引力已经充分显现。

日前，在上海举行的SIAL China中国国际食品和饮料展览会上吸引了4500家来自全球的食品饮料相关企业参展，其中既有欧美等国家的全球行业巨头，也有来自“一带一路”沿线国家的专业展商，而这些展商都是看到了中国这个“坐二望一”的全球超大规模，并且增速强劲的大市场。

经济学家吴晓求在主题为“全球新零售峰会”的展会平行论坛上表示，中国经济取得成就得益于改革开放，开放也是改革，开放式是最大的改革，而面对外部环境的微妙变化，继续融入全球化，打开大门发展经济是发展方向。同时他认为，不能片面理解重视国内大循环的提法，重视国内大循环是重视激发内需潜在力量，而不是不要开放。

业界广泛认为，开放的中国消费市场规模巨大、增长迅速、市场环境越来越好，为全世界的优秀企业提供了无穷的机会，这种吸引力是暂时的国际环境纷扰和疫情没发阻挡的。

展会主办方SIAL China CEO李悦在接受记者采访时表示，在展会前期筹划阶段，有非常多的国外企业表达了强烈的参与意愿，一个原因是中国对疫情的控制做的十分好，让这些国外企业感到中国是一个安全的地方，愿意来进行商务活动；另一个原因就是中国的经济复苏非常快，消费市场巨大、增速快，并且营商环境良好，相关政策让商务活动更加便利。

“需求在这里，机遇也在这里，全球没有哪一个地方可以把疫情控制的这么好，这也给了我们可以举办这么大规模的展会的底气。”李悦说。

据了解，欧盟再次以主宾荣誉地区参与，成为本届展会一大亮点，展会还通过特设的中欧地理标志产品展示区，让展商和观众领略了“欧洲色彩”和“中国特色”。

乳制品行业高级分析师宋亮在会展的论坛上发言时表示，当前受全球疫情的影响，全球消费形势呈现弱势，但经过短暂调整之后，未来经济发展也将保持向好趋势，中国的消费也在快速复苏，对专业食品来说也将有巨大的发展空间。

参展商之一，上海本地企业妙可蓝多CEO任松在接受采访时表示，乳业是国际竞争中十分激烈的行业之一，我国乳制品关税水平较低，国内外市场联动后，进口的相对低价的原料奶会冲击国内奶牛养殖业。而发展奶酪业，是增加乳制品消费、推进产业升级的重要途径。

他表示，本届展会有来自全球约29个国家的展团参展，国内奶酪行业众多品牌也汇聚一堂，虽都为同一赛道的竞争对手，但各个品牌间也借助展会所提供的平台进行着深入的交流合作，共同来推动中国奶酪行业的良性发展。

健康绿色成主流 消费升级促进产业转型

记者在本届展会上观察到，虽然身处食品行业的不同领域，但是展商们纷纷打出“健康牌”，注重健康营养成为食品行业发展的主流趋势。

李悦在接受采访时告诉记者，在后疫情时代，人们的消费理念发生了根本改变，标榜“健康”“养生”“绿色”的产品更加受到青睐。

参展商雅客（中国）有限公司董事长助理、电商运营总监梁东坡表示，本届展会带来了蒟篛果冻、维生素泡腾片等产品。他表示，在大健康、环保等理念日益被消费者接受的今天，企业在植物基食品的研发领域也有所尝试，把植物基休闲食品手撕素肉也带到了展会试水市场。

深耕植物基食品领域多年的“老兵”维维集团相关负责人在展会现场告诉记者，植物蛋白对于人体健康的益处已经被消费者广泛了解，现在更多需要在口味、品类、渠道方面做出创新和改变。

“我们本次带来的产品是东北香米。黑龙江省五常市受地理、气候等因素影响，该地区产出的大米干物质积累多，直链淀粉含量适中，支链淀粉含量较高，相应的在口感、味道上有其长处。东北大米一年一季，我们也坚持为消费者提供当季新鲜大米。”十月稻田市场部总监梅丽对记者表示。同时她认为，当下消费者对健康膳食的需求越来越大，企业也为应对消费者的需求不断更新产品结构，推出糙米、胚芽米等谷物加工产品。

据艾媒咨询2021年一季度中国代餐行业发展及市场调研分析报告指出，体重管理等需求推动代餐行业市场规模向百亿级。

展会参展商Wonderlab品牌相关负责人告诉记者，近年来，人们的健康意识不断提升，尤其是疫情之后，积极健康的生活方式被越来越多人接受，益生菌、维生素与膳食纤维补充剂等健康膳食产品也广受欢迎。“未来还将针对不同的场景，对产品的配方、包装、口味、口感进行迭代升级，并基于科研基础为三高人群、运动健身人群、熬夜人群等群体提出营养建议方案”该负责人表示。

消费群体年轻化“潮范儿”成营销新趋势

记者观察到，在本届展会上，“网红”元素比比皆是，不仅有展商自带或者聘用专业“网红”在现场直播带货，还有很多产品本身就是“网红”。随着“90后”“95后”群体逐渐成为我国快消品的主要消费人群，自嗨锅、代餐食品、螺蛳粉等“潮流范儿”食品逐渐吸引了年轻人的注意力。

李悦告诉记者，以90后、00后为主导的新消费群，更加关注个性化、社交化、定制化的产品。从本届SIAL China现场还为此特别设立的创新观展主题路线。

自嗨锅品牌创始人蔡红亮接受采访时表示，在年轻“宅”群体中，也有很多人对产品品质有着要求，所以产品的“标准化”是产业必须直面的问题。

“我们要做的是除了好吃之外也好玩或者有趣，是一个可以被多维度记忆的立体品牌。” 蔡红亮在回答如何吸引年轻消费者的问题时表示。

“近年来，我们公司建立了种植、养殖制度，并建设了原材料生产基地，从源头上掌握产品的品质。本届展会我们带来了多种口味的自热型水煮螺蛳粉，进一步满足都市上班族、学生等群体的消费需求。”参展商广西螺霸王食品有限公司相关负责人说道。

据了解，在本届展会上还同期举办的第十七届SIAL 创新大赛，共吸引了来自全球300多个产品参赛。

李悦表示，“创新”已经成为食品行业发展的趋势，从本届创新大赛来看，参赛产品中有一半左右来自中国企业，这与过去有很大变化，在过去，参赛产品绝大多数时外国企业。

“通过展会，我们也看到了中国企业的创新能力不断提升，有越来越多新产品、、新包装、新创意、新营销模式、更人性化的新设计以及新的资本运作方式呈现在大家面前，也让我们受到鼓舞，看到中国食品行业发展的潜力与广阔前景。”李悦告诉记者。

当前，全球疫情仍未得到有效控制，在很多地方正常的商务活动仍处于停滞之中，消费市场低迷。而在中国，各种大型会展活动在严格的疫情防控制度下稳步有序的开展，火爆程度已经不输疫情发生以前的情景，这得益于对疫情良好的控制，也展现了中国经济的韧性和中国消费市场的巨大吸引力。

(责编：刘佳、吕骞)