人民网北京5月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会副主席周亮在2021年韩国金融科技周开幕式上发表演讲时表示，近年来，中国金融数字化转型持续推进，更好地满足了企业和个人的金融需求。目前几乎每个成年人都有自己的银行账户，移动支付已广泛覆盖使用，从银行获得贷款的小微企业和个体工商户超过2700万家。

周亮认为，伴随着数字经济快速发展，金融与科技也在深度融合。在抗击新冠疫情、支持精准脱贫、激发经济动能、增进民生福祉等方面，金融科技发挥了重要作用。

“同时，金融科技也带来一些风险和挑战。比如，P2P网贷机构违规开展金融业务，互联网平台公司过度采集和使用数据、利用市场优势地位排斥同业竞争者，等等。金融科技的本质是金融。为此，我们坚持发展与规范并重、创新与安全平衡、同样业务同样监管的原则，不断完善监管规制，严肃查处违法违规行为，坚决打破垄断，防止资本无序扩张，将金融活动全部纳入监管，切实维护金融安全。”周亮说。

为了实现“金融科技让生活更美好”的愿景，促进金融科技健康有序发展，周亮建议：

一是坚守服务实体经济的本源。坚持“科技以人为本”，着力提高金融服务的便利性、可得性、包容性，促进经济绿色、可持续发展，避免“数字鸿沟”和贫富分化。

二是鼓励守正创新。引导金融机构围绕客户需求，运用互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等技术，大力创新产品和服务。

三是强化审慎监管。完善金融科技的监管法规，加强功能监管和行为监管，防止监管套利，提升监管科技水平。规范市场秩序，防止市场垄断，保障信息安全和个人隐私，维护消费者合法权益。

四是加强国际监管合作。完善国际监管规则，强化反洗钱、反恐怖融资、反逃税、数据监管、运营管理、消费者保护等方面的合作，防范金融风险跨境传染，共同打造开放、包容、安全的金融科技生态环境。

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