原标题：途虎养车与倍耐力战略合作升级 助力消费体验创新

5月25日，中国汽车养护服务平台途虎养车与轮胎制造商倍耐力宣布战略合作全新升级。双方表示，将在技术、产品、渠道和用户层面展开更为全面紧密的合作，为中国消费者提供正品和更加专业的服务保障。

近年来新零售浪潮席卷诸多传统行业，中国汽车后市场线上线下一体化趋势开始提速。随着汽车后市场新零售蓝海红利持续释放，在这一市场大背景下，途虎养车与倍耐力的战略合作也进入了全新时期。

以2017年2月5日第一条从倍耐力采购的轮胎入库为起点，途虎养车与倍耐力的合作已经有四年多时间，其间双方在线上线下等多方面展开合作，获得了显著的成果。

以5月25日战略合作全新升级为起点，双方宣布将在技术创新、高性能产品、定制化渠道及用户层面深化合作，为中国消费者提供更加适合的、以技术与高端相结合的产品与服务体验。

作为轮胎制造商和互联服务供应商，倍耐力与途虎养车的战略合作升级，将有助于创新技术在中国汽车消费群体中落地推广。在5月25日的发布会上，倍耐力介绍了其最新的SEAL INSIDE TM胎面动态即时自修补技术，这一技术可使车辆行驶中轮胎胎面被外物刺穿后得以动态即时自修补，继续安全行驶。

坚持以“正品专业”为经营理念的途虎养车，将在新技术的推广上与倍耐力进行更为深入的合作与探索。合作双方透露称，倍耐力通过SEAL INSIDE TM胎面动态即时自修补技术为用户提供更加安全、省心和安心的优质产品和驾乘体验，而途虎养车通过创新的服务模式，让用户享受到更高标准、更高效、更专业的汽车养护体验，通过双方战略合作的加深，以消费者为中心，为用户提供更加全方位、先进卓越和深层次的创新技术和服务模式。

值得一提的是，在此次战略合作中，倍耐力Cinturato P7KS也将与途虎养车进行全新的合作探索，双方携手为用户提供更优质产品与场景化体验服务。倍耐力方面表示，通过途虎养车平台，可以实现更加直接、清晰的消费者洞察，及时了解消费者需求变化，也更加直观加强消费者对品牌的认知。

(责编：李源、董童)