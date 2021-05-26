栗翘楚

一位小镇青年，会选择买新能源汽车吗？如今，在一二线城市，新能源汽车在大街小巷随处可见。但在中小城市和农村地区，新能源汽车似乎还未能“飞入寻常百姓家”。

今年3月，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局联合印发通知，于2021年3月至12月开展新一轮新能源汽车下乡活动。通知指出，活动将在山西、吉林、河南、湖北、湖南等地，选择三四线城市、县区举办若干场专场、巡展、企业活动。基本涵盖市面上常见的现售的平价新能源汽车，包括比亚迪、上汽通用五菱、长城以及合众、云度等共18家车企，涉及52款车型。

新能源汽车再次走进乡村，还存在哪些阻碍？笔者在采访和调查中发现，一方面，价格是影响中小城市和农村地区消费者购买意愿的主要因素；另一方面，中小城市和农村地区相关配套设施仍有待完善。

业界人士认为，目前在中小城市和农村地区，汽车消费刚需特征明显，且低速电动车、电动自行车等在该地区的市场规模庞大，为新能源汽车推广奠定了基础。下一步，应在完善配套设施、开放实用车型和提升售后服务方面下功夫。

新能源汽车下乡 性价比仍是关键

在山东省梁山县从事教育培训的刘老师是一位新能源汽车车主，在2020年第一轮新能源汽车下乡活动期间，她以3.28万元的优惠价格购得了一辆江铃E200N。

大半年过去，当笔者问及其驾驶体验时，她表示：“省钱！开起来和燃油车没啥区别。”

“平时就是开着上下班和接送孩子，平均每周行驶200公里，一周充一次电，每周用车开支不到20块钱。”刘老师说。

消费者会不会买新能源汽车，首先要看价格是否合适。此次新能源汽车下乡入选车型的价格基本在10万元以内，与乡村市场消费水平相匹配。

上汽通用五菱相关负责人告诉笔者：“针对本轮汽车下乡活动，我们推出了金融贴息至高4000元/台、置换补贴至高5500元/台、送充电插座、9块9线上订等优惠政策，以更加实际的优惠提供给购车用户。”

但对于有换车计划的李祥来说，参与活动的车型却大多不符合他的心里预期，其关键因素也在于性价比。

李祥在山西省阳城县一家企业工作，由于工作性质需要每天往返于县城和各乡镇之间，动力更强、更舒适成为他换车的参照标准。他说：“之前有了解新能源汽车，但在预算内没有合适的车型。与新能源汽车相比，在8至10万价格区间内，燃油车明显有更多选择。”

中国电动车百人会发布的《中小城市与农村电动汽车发展研究报告》显示（以下简称《报告》），中小城市居民购车预算普遍在8万元左右，农村在5万元左右。据报告不完全统计，截止2020年9月，市售313款纯电动乘用车中，售价10万元以下的车型占比仅为24%，低于7万元的产品占比仅为14%。

物美价廉始终是攻占农村市场的首要因素。艾瑞咨询发布的《2020年中国新能源汽车行业白皮书》显示，在诸多的购车原因当中，除理念上的认同外，用车成本低（46.4%）和有税费减免和价格补贴（45.4%）也成为用户购买新能源汽车的主要原因，体现了新能源汽车的用车成本优势以及部分用户在购车时对于价格的关注。

商务部研究院流通与消费研究所博士梁威认为，乡镇和农村地区新能源汽车消费需求与一、二线城市相比有以下几点不同：一是该地区汽车消费刚需特征更为明显，公共交通不发达，但公路等基础设施建设加快等使其为满足代步等需求购入汽车；二是更加注重性价比，价格敏感度相对较高，经济节约、实用、质量等为主要考虑因素；三是对外资与合资品牌偏好不明显，对自主品牌的认可度相对更高。

“里程焦虑”背后的配套设施缺位

与传统燃油车相比，新能源汽车依然存在续航里程、低温条件适应、充电桩布局等方面问题。这些因素也导致一部分消费者持观望态度。

为什么购买新能源汽车意愿不强，李祥给笔者算了一笔账。

“由于县城内没有民用公共充电桩，购得新能源汽车后，意味着还要在小区购买一个拥有产权的车位，才有安装家用充电桩的资格，而且其大多数不支持快充，对于我每天近100公里的出行需求，显然成本过高。”李祥说。

据中国电动车百人会调研显示，三线、四线、五线城市的公共充电桩保有水平仅为一线和新一线城市总保有水平的17%、6%和2%。中小城市公共充电基础设施生态构建不完整，既对电动汽车生产企业推广积极性有一定的制约，也加大了消费者的观望态度。

与燃油车相比，新能源汽车保养费用较低，但具体在中小城市和农村地区落地，却仍有难度。

“在我们县城，大大小小的汽修厂近20家，可以轻松满足日常保养需求，还要比4S店实惠。新能源汽车虽然保养费用低，却必须要到市里的4S店进行维护。”李祥说。

有了配套设施，新能源汽车下乡才能更好落地。

对此，梁威建议，首先，应加大完善公共充电桩等基础设施配套，提升充电的便利性；其次，新能源汽车企业须针对乡镇及农村地区居民消费需求和消费场景，开发高性价比、实用的车型；最后，引导新能源汽车经销商布局乡镇及农村市场，增强售前服务与售后保障。

同样的问题对于刘老师来说，则相对少了一些烦恼。她说：“我家住一楼，停车充电相对比较方便，每周一次充电完全可以满足出行需求。但如此充电毕竟不是长久之计，此外，冬天电池衰减、充电速度变慢，县城内缺乏民用公共充电桩等问题依然存在。”

新能源汽车增量已成趋势

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。

2020年1月13日，中国汽车工业协会公布中国汽车销量数据：2020年，中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。其中，纯电动乘用车的销量首次突破100万辆。但将其放入汽车市场的“大池子”里看，截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，仅占汽车总量的1.75%。

“当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变……”2020年11月，由国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出具体发展愿景：即到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

为提高新能源汽车在下沉市场的认可度，近年来，中小城市和农村新能源汽车相关政策不断出台。国家层面，如2020年7月工信部等三部门组织开展新能源汽车下乡活动，当前，第二轮活动已经在各地陆续铺开，给与消费者更优惠的购买和使用政策，一定程度弥补了推广初期新能源汽车相对燃油车的竞争劣势。地方层面，如驻马店、柳州、三亚等地制定了新能源车或充换电基础设施等相关发展目标。

以柳州为例，2020年该市新增新能源汽车31918辆，全域汽车电动化率达9.5%，电动汽车出行率约30%。截至2020年底，柳州市共投入建设运营公共充电桩站点608个、国标充电枪7346个，帮助个人用户建设11136个专用充电插座……，近年来，柳州市充分发挥政府、企业的优势，积极带动社会资本投入和引导全市消费力量，形成新能源汽车推广应用的“柳州模式”。

梁威表示，农村及乡镇地区居民的新能源汽车渗透率远低于一二线城市。随着农村居民收入水平的增加、政府补贴发力等，农村新能源汽车消费市场具备较大增长空间。

(责编：刘佳、吕骞)