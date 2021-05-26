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华润维麟投资的燕麦奶品牌Oatly登陆纳斯达克

2021年05月26日10:42 | 来源：人民网
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日前，华润集团宣布，华润维麟健康投资有限公司（下简称“华润维麟”）投资的瑞典燕麦奶品牌Oatly于北京时间5月20日晚间正式以“OTLY”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，发行定价为每股ADS17美元。

据了解，2016年底华润维麟入股Oatly成为控股股东。在本次 IPO 过程中，Oatly Group引入Baillie Gifford作为基石投资人，华润维麟依然仍是上市公司第一大股东。

华润集团助理总经理兼华润维麟董事陈鹰衷心祝贺Oatly顺利上市，他表示：“华润维麟将继续作为主要股东和坚实后盾为Oatly提供帮助，支持并见证Oatly及植物基蛋白行业的未来发展。同时，华润集团也将借鉴Oatly的成功投资经验，将更多优质的国际健康消费品带给中国消费者。”

面对快速增长的中国及亚洲市场需求，Oatly位于新加坡的首个亚洲生产基地即将落成投产。此外，Oatly位于安徽马鞍山的生产基地预计2021年底竣工，其他中国基地的选址及规划工作也在全力推动中。

Oatly亚洲区总裁张春表示：“我们在亚洲建立生产基地，以满足当区消费者需求。Oatly正在向全世界推广可持续发展，而亚洲毫无疑问是推动这一进程的重要组成部分。我们在亚洲建立了新的生产基地，从而鼓励区内更多人转向对环境友好的、以植物为基础的饮食方式。”

(责编：董童、李源)

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