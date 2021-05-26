人民网北京5月26日电 （记者罗知之）银保监会官网5月26日消息，近日，银保监会消费者权益保护局发布2021年第9号通报《关于2021年第一季度保险消费投诉情况的通报》（以下简称“《通报》”），通报了2021年第一季度中国银保监会及其派出机构接收并转送的保险消费投诉情况。数据显示，2021年第一季度，中国银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉37892件，同比增长129.73%。

《通报》指出，涉及财产保险公司15539件，同比增长83.20%，占投诉总量的41.01%；人身保险公司22353件, 同比增长178.99%，占投诉总量的58.99%。人保财险、平安财险、太平洋财险的投诉量位列财产保险公司前三位。平安人寿投诉量位列人身保险公司第一。

数据显示，2021年第一季度，财产保险公司亿元保费投诉量中位数为6.14件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.49件/万张；人身保险公司亿元保费投诉量中位数为1.43件/亿元，万张保单投诉量中位数为0.26件/万张，万人次投诉量中位数为0.09件/万人次。易安财险的亿元保费投诉量位列财产保险公司第一。阳光农险、久隆财险的万张保单投诉量位列财产保险公司前两位。华汇人寿的亿元保费投诉量位列人身保险公司第一。华汇人寿的万张保单投诉量位列人身保险公司第一。华汇人寿、鼎诚人寿的万人次投诉量位列人身保险公司前两位。

《通报》指出，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉11085件，占财产保险公司投诉总量的71.34%；销售纠纷投诉1897件，占比12.21%。人保财险、平安财险、太平洋财险的理赔纠纷投诉量位列财产保险公司前三位。平安财险、人保财险的销售纠纷投诉量位列财产保险公司前两位。

此外，财产保险公司涉及机动车辆保险纠纷投诉8561件，占财产保险公司投诉总量的55.09%；保证保险纠纷投诉2508件，占比16.14%。人保财险、平安财险、太平洋财险的机动车辆保险纠纷投诉量位列财产保险公司前三位。平安财险、人保财险的保证保险纠纷投诉量位列财产保险公司前两位。

《通报》指出，人身保险公司涉及理赔纠纷投诉3206件，占人身保险公司投诉总量的14.34%；销售纠纷投诉9208件，占比41.19%。人民健康、平安人寿、中国人寿的理赔纠纷投诉量位列人身保险公司前三位。平安人寿的销售纠纷投诉量位列人身保险公司第一。

另外，人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉9184件，占人身保险公司投诉总量的41.09%；疾病保险纠纷投诉4600件，占比20.58%。平安人寿的普通人寿保险纠纷投诉量和疾病保险纠纷投诉量位列人身保险公司第一。

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