人民网记者 刘阳 李彤

福建省龙岩市新罗区森林茂密，是天然氧吧。受访者供图

风展林海如画。福建省龙岩市新罗区森林茂密，葱郁层叠，是远近闻名的天然氧吧。不久前，全国首单林业碳汇指数保险在这里试点落地，为绿色金融助推“碳达峰”“碳中和”目标再添新模式。

“从森林碳汇指数保险的提出到落地，我们用了四年时间。” 中国人寿财险福建省分公司党委委员、副总经理林全德告诉记者，这单碳汇指数保险覆盖了300多万亩林地，将为新罗区100万吨年固碳量提供保额达2000万元。

碳汇，是指通过植树造林、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。其中，森林植物通过光合作用吸收大气中的CO2即属于“碳吸收”范畴，并将其固定在植被或土壤中，从而减少该气体在大气中的浓度，称之为“森林碳汇”。

“近年来，为阻止全球变暖趋势加速，各国开始通过增强森林碳汇能力来中和温室气体的排放。”龙岩市林业局局长张田华介绍，森林每年吸收的二氧化碳约占整个陆地生态系统的三分之二。然而，由于火灾、病虫害、冻灾等灾害及意外，造成森林损毁事故多发，森林碳汇能力减弱，影响着森林系统在应对气候变化中发挥的重要作用。

“增强森林蓄积量和固碳能力”已成为国家重点关注领域。在福建省，森林面积1.15亿亩，覆盖率达66.80%，连续42年位居全国首位，固碳能力较强。也是我国确定的林业碳汇交易试点之一。

5月22日，银保监会副主席肖远企在清华五道口全球金融论坛上表示，未来绿色信贷、绿色保险、绿色债券、碳交易市场将迎来巨大发展契机。保险业因其特殊的运作机理，在应对气候变化方面可以发挥无可替代的作用。

肖远企指出，与其他金融机构不同，保险的作用是直接对冲风险，是一种对风险重新分配的中介，可以实现风险分散熨平经济社会波动，而且保险资金的长期性结构也能更好的匹配绿色经济发展所需要的长期融资需求。

业界人士接受人民网采访时认为，林业碳汇指数保险着眼于森林所带来的碳汇功能，是保险行业助力“碳达峰、碳中和”的积极探索，有利于加强森林资源培育，不断增强自然生态系统的固碳能力，促进绿色发展。

不过，尽管当前碳汇保险蕴藏着强大的市场刚需，此前国内却一直没有相关的保险产品。“主要原因是森林固碳能力与量值看不见、摸不着，一旦发生损失很难准确核定其富余价值损失情况。这在全世界范围内也是有待破解的难题。”林全德说。

“一开始，我们带着这一项目找到国内某知名科技公司，人家了解后直接回绝了：给多少钱也不干。”林全德告诉记者。

中国人寿财险福建省分公司党委委员、副总经理林全德告诉记者，首单森林碳汇指数保险覆盖了300多万亩林地。受访者供图

后来，中国人寿财险福建省分公司抽调骨干力量，将卫星遥感科技监测手段与碳汇理论方法学相结合，经过实地考察、研究与论证，匹配当地林业历史损失风险，建立起林业损毁与固碳能力减弱的损失函数模型，将森林完全损毁造成的固碳量损失换算指数化，创新开发了林业碳汇指数保险产品。

林业碳汇指数保险的落地，离不开福建对建设“生态省”战略的重视与支持。

福建省政府已将“碳达峰”“碳中和”纳入生态省建设整体布局规划当中，明确提出“要培育壮大绿色经济，创新碳交易市场机制，大力发展碳汇金融”。

今年福建省委财经委员会第十次会议提出“把碳达峰、碳中和推进工作纳入生态环境保护督察”，要求探索碳排放与碳中和试点。

龙岩市则是国务院批准的国家级普惠金融改革试验区之一，其下辖的武平县是集体林权制度改革的发源地。生态资源成为福建最宝贵的财富。

创新是引领发展的第一动力。林业碳汇指数保险落地也是中国人寿认真贯彻新发展理念，将“创新驱动发展战略”践行始终的结果。

以集团旗下财险福建分公司为例，由于找到了创新这把“金钥匙”，近年来推出了养殖业气象指数保险、古树名木保护救治保险、种植业气象指数保险、农业气象巨灾指数保险等一系列产品，亮点频出，不断创新保险服务，护航人民美好生活。

念好山水经，画好山水画。清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生在接受人民网记者采访时表示，保险具有风险管理、融通资金等功能，可以通过经济杠杆助力“双碳”目标的实现。“林业碳汇指数保险一方面将林业防灾减损工作前置，另一方面通过经济补偿降低了森林损失风险带来的负作用，便于林业损失后的恢复，保护林业的碳汇功能。”他说。

朱俊生介绍，近年来随着绿色金融，特别是绿色保险的发展，环境污染责任险备受政策支持和保险企业关注。此次林业碳汇指数保险与环境污染责任保险都属于绿色保险创新，有利于生态环境保护。他也建议，林业碳汇指数保险在具体落地中，仍需要完善法律责任界定和相关法律环境。

问及森林碳汇指数保险下一步如何发展，林全德告诉记者：“接下来要促进森林碳汇指数保险与碳交易挂钩，让这一模式更加可复制、可推广，为更多地区实现森林碳汇目标‘遮风挡雨’。”（黄盛对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)