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22批次食品抽检不合格 市场监管总局要求依法从严处理

2021年05月26日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京5月26电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局在对近期食品安全监督抽检中，抽检出涉12大类食品共22批次样品不合格。

据悉，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、餐饮食品、食用农产品、乳制品、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、调味品、冷冻饮品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等21大类食品655批次样品，检出其中餐饮食品、食用农产品、糕点、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、蜂产品、蔬菜制品、水果制品、肉制品、婴幼儿配方食品、保健食品和食用油、油脂及其制品等12大类食品22批次样品不合格。

据介绍，检出不合格产品主要存在微生物污染、兽药残留超标、重金属污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标、质量指标与标签标示值不符等问题。

市场监管总局相关负责人表示，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成河北、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。

(责编：申佳平、吕骞)

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