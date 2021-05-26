人民网北京5月26日电 （王仁宏）26日，生态环境部发布《2020中国生态环境状况公报》（以下简称《公报》），重点介绍2020年大气、淡水、海洋、土壤、自然生态、声环境、辐射、气候变化与自然灾害、基础设施与能源状况等内容。

据初步核算，单位国内生产总值二氧化碳排放比2019年下降约1.0%，比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”下降18%的目标。

《公报》显示，2020年，全国生态环境质量持续改善、稳中向好。主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统格局整体稳定，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展。

具体来看，在大气环境方面，全国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.0%，同比上升5.0个百分点；细颗粒物浓度为33微克/立方米，同比下降8.3%。PM10年平均浓度为56微克/立方米，同比下降11.1%。

在淡水环境方面，全国地表水国控断面水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为83.4%，同比上升8.5个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.6%，同比下降2.8个百分点。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河的1614个国控断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例为87.4%，同比上升8.3个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.2%，同比下降2.8个百分点。

在海洋环境方面，夏季一类水质海域面积占管辖海域面积的96.8%，与2019年基本持平。近岸海域水质总体稳中向好，优良（一类、二类）海水比例为77.4%，比2019年上升0.8个百分点；劣四类为9.4%，比2019年下降2.3百分点。

在土壤环境方面，根据土壤污染状况详查结果显示，全国农用地土壤环境状况总体稳定，影响农用地土壤环境质量的主要污染物是重金属，其中镉为首要污染物。完成《土壤污染防治行动计划》确定的受污染耕地安全利用率达到90%左右和污染地块安全利用率达到90%以上的目标。

在自然生态方面，2020年全国生态质量优和良的县域面积占国土面积的46.6%。同时，全国已建立国家级自然保护区474处，总面积约98.34万平方千米。

此外，在气候变化与自然灾害方面，2020年，全国平均气温10.25℃，比常年偏高0.7℃，略低于2019年。全国平均降水量694.8毫米，比常年偏多10.3%，比2019年偏多7.6%。2020年，我国气象灾害总体偏轻。其中暴雨洪涝灾害偏重，全国共出现37次暴雨过程，汛期雨区重叠度高；旱情比常年偏轻，台风生成和登陆偏少，强对流天气时空分布相对集中。

制图：邓理天（实习）

(责编：王仁宏、吕骞)