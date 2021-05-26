人民网北京5月26日电 （赵竹青）在今天下午国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部副部长钱克明介绍，经国务院批准，第二届跨国公司领导人青岛峰会将于2021年7月15日至16日在青岛举办，搭建跨国公司与政界、学界对话的平台，探讨跨国公司发展、合作、责任和治理等重大议题，这有助于拉近距离、增进交流，凝聚中国与跨国公司共同推动建设开放型世界经济的广泛共识。

钱克明表示，中国政府高度重视与跨国公司的互利合作，重视倾听跨国公司的声音。近年来，以市场化、法治化、国际化为方向，中国改善营商环境的步伐在加快。不断优化的营商“软”环境持续提升中国发展“硬”实力，给包括跨国公司在内的全球企业，带来稳定的预期和重要的机遇。2020年，全球跨国直接投资大幅下降，我国成功应对新冠肺炎疫情带来的严重冲击，实际利用外资逆势增长，成为最大的外资流入国。全国实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%，规模再创历史新高。在世纪疫情与百年变局相互交织，国内经济稳中向好这个大背景下，商务部会同山东省举办跨国公司领导人青岛峰会活动，既是落实高水平开放的重要举措，又是中国政府重视跨国公司在华发展的具体体现。

钱克明透露，第二届峰会将继承首届峰会的定位和主题，在继续以“跨国公司与中国”为主题，探讨跨国公司在重塑全球产业链体系中的重要作用，理清中国市场与跨国公司相互促进、共同成长关系的同时，峰会期间还将发布《跨国公司在中国：新格局孕育新机遇》的研究报告，全面梳理跨国公司在构建双循环新发展格局中的作用，以及新发展格局为跨国公司成长提供的新机遇。

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