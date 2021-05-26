原标题：京东618启动“实”惠百万店计划：激发线下消费活力 推动门店高质量发展

以“让热爱不止于消费”为主题的2021京东618已全面开启。为全面助力实体经济发展，帮助线下门店以低运营成本获得高增长收益，5月26日，京东正式宣布，向线下门店发起“实”惠百万店计划。

此次京东发起的“实”惠百万店计划，旨在以京东618的示范效应和火热人气，进一步激发实体经济潜能，激活线下消费潜力，促进线下门店成长。京东618期间，京东将联动超300万家线下门店，并通过专项资源投入，推动门店激活商业潜能、优化服务质量、开拓销售机会，实现有质量的增长。该项计划，预计吸引超2.5亿人次消费者到店体验消费。

移动互联时代，线上消费蓬勃发展的同时，线下实体零售也在加快数字化转型升级，通过与线上经营融合，应用社群、直播等新渠道，深耕用户价值，寻求更大的发展机遇。在此背景下，今年京东618将联动线上线下的更多品牌和商家，在推动品牌商家实现高效增长的同时，也将为消费者提供更多元的购物渠道和更便捷的消费体验，让消费者通过消费发现和享受生活的乐趣。

为了让更多合作伙伴提升运营效率，拓展更多的销售机会，京东零售将在京东618期间投入价值超5亿元的专项流量资源，帮助商超、餐饮店、鲜花店、汽修门店、宠物门店、运动合作门店、电影院、主题乐园等众多接入京东的线下业态，吸引用户到店体验。例如，通过打造“618门店随手拍”在内的多样化活动，吸引消费者走进门店，共同营造“线上线下一起618”的火爆氛围。

同时，京东零售将通过直播探店、产业带直播等形式，倾斜价值亿级的流量资源，与消费者一起走进产业带、京东电器超级体验店、非遗老字号门店、潮玩博物馆、京东国际免税快闪店等线下场景。一方面，通过与主播连线，消费者可以更直观地了解到所关心的产品品质、优惠活动等信息；另一方面，线下门店也可通过直播加强与消费者的互动，进而获得流量曝光，拓宽营销渠道，提升销售效率。

基于技术驱动的一体化供应链，京东物流将为19万企业客户提供线上线下全渠道的物流履约服务，通过库存共享、灵活调配与敏捷交付，助力商家降本增效，灵活应对消费变化。京东物流遍布全国的物流基础设施能力，也让“随手下单和开门寄收快递”深入广大县镇地区，服务区域经济发展与乡村振兴。

不止于此，面向中小微实体企业，京东云将投入数亿资源，全面助力近20万中小实体企业上云，并对全线企业级产品进行大规模促销；京东企业金融将针对30万家中小微实体企业，提供超千亿资金支持，千万息费减免，让商家备货无忧、补货无忧。

依托数智化医药供应链和医疗服务能力，京东健康将通过全渠道布局，持续为全国线下合作药房，提供包括品牌、药事服务能力与运营指导等在内的全面升级服务；同时，京东健康-联盟大药房还将针对县域下沉市场的合作药店，提供商品、运营、服务等方面的支持。除了通过“药倍增”活动助力门店客流及销售提升外，还将通过技术升级加速门店数字化转型，进一步提升门店运营效率和服务水平。

面向下沉市场，京喜将携手百万线下中小门店共迎京东618，并为京东便利店、京喜便利店等门店提供商品、运营、流量、服务等扶持，助力门店数字化升级，提升经营能力，为下沉市场注入更多的经济活力。

对于接入到京东到家平台的门店，由达达快送平台提供仓拣配一体的即时配送履约能力和技术系统支持，帮助门店提升全渠道配送效率、优化服务质量。目前，达达集团旗下京东到家已覆盖全国约1400个县区市，京东618期间将继续为消费者提供“手机下单、小时达到家”的即时消费体验。

今年的京东618，京东一边牵手消费者，一边牵手合作伙伴，在产品和服务上倾听消费者诉求，为消费者创造更佳消费体验的同时，依托于数智化社会供应链和协同创新平台生态的优势，携手合作伙伴共同成长。

(责编：董童、李源)