原标题：回国求职海归涨三成 教育部联合阿里推出“第二届数字经济专场招聘会”

5月26日，阿里巴巴启动“24365校园招聘活动——第二届数字经济网络专场招聘会”，即日起至8月，推出35万个数字经济相关就业岗位，并开设“灵活就业专区”。招聘会入口可登陆支付宝搜索“支付宝校园派”。

历经疫情考验，数字经济稳就业、促就业的能力成为共识。数据显示，随着乡村数字化程度不断加深，更多毕业生选择了非一二线城市，部分县域岗位增加80%。同时，外卖员、美食主播等岗位数量增加20%。受疫情影响，求职者中海归生比例增加30%。

具体而言，数字化正在乡村蓬勃兴起，更多毕业生选择到乡村去。各类数字化企业在四线以下城市设立的职位日益多元，北上广深一线城市圈的地理性优势有了微弱动摇。数据显示，此次招聘会工作地位于县域的岗位数量增多，其中商务拓展岗位增加80%。

此外，因疫情人们的生活数字化程度加深，外卖员、美食主播、后厨等岗位数量呈明显上升趋势，人才需求量增加20%。国内日臻成熟的互联网就业、创业环境，加之疫情后海外业务开拓放缓，求职者中海归生比例相比较上届增加30%。值得注意的是，第二届数字经济网络专场招聘会开辟了“灵活就业专区”，提供AI数据打标师、主播等数字经济新业态职位。

据统计，此次“数字经济网络专场招聘会”最热门的对口专业是“计算机软件和信息技术”，其次分别是运营、客服、设计等。薪酬回报也反应了市场对数字经济岗位需求的热度。本月（5月）国家统计局发布数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业的年平均工资最高，达到101281元。

第二届数字经济专场招聘会

这已是第二届“数字经济网络专场招聘会”。去年面对874万毕业生，阿里巴巴集团在教育部高校学生司指导下启动第一届“阿里巴巴数字经济专场”活动，上线超过40万个相关就业岗位，累计收获简历35万份。

值得注意的是，在教育部举办的重大领域校企供需对接会上，阿里巴巴半导体公司“平头哥”设立“百校万人”计划，未来将在芯片、人工智能等领域，就人才培养、师资队伍建设、就业实习、毕业招聘等方面与高校密切合作。具体而言，“平头哥”将与100所高校达成技术共享，每年师资培养1000人次，提升10万学生就业实习能力，并设立1亿创业导师基金，促进职业发展教育。

同时，据了解，菜鸟网络今年拟合作220所高职大中专类院校，进行校企合作项目的共同建设与开发。通过合作物流定向订单班、开发现代学徒制鸿鹄物流班等方式，计划提供约20000人次实训实习岗位机会。

(责编：李源、董童)