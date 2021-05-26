原标题：一点一滴 爱暖人心 益起完美万里行山西站活动启动

5月24日，“百年梦想 完美传承 | 益起完美万里行（山西站）”活动伴随着《大爱无边》、《让世界充满爱》的大合唱，在山西省太原市滨河体育中心拉开了序幕。当天，完美爱心人士代表成功献血38000毫升。

嘉宾与演职人员大合影

“百城千店万人献血活动”是完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）每年的重大公益活动之一，全国各地的完美爱心人士代表会纷纷挽起臂膀，捐出热血、献出爱心。

完美爱心人士代表参与无偿献血

山西省太原市血液中心主任白林发表致辞，对完美公司十多年来坚持无偿献血，为推动山西省无偿献血事业所做出的贡献给予了高度赞扬。白林主任介绍，太原市连续12届24年荣获“全国无偿献血先进城市”荣耀称号，也是唯一连续获此殊荣的省会城市。根据国家卫健委统计，太原市千人口献血量为51.2单位，位列全国主要城市”(省会城市、直辖市、计划单列市)第一名，年采血量达40多吨，年采血人次达12万人次。

太原市血液中心向完美公司颁发荣誉牌匾

5月24日当天，完美爱心人士代表成功献血38000毫升。完美公司向积极组织献血的8家服务中心和10名献血个人代表颁发了荣誉奖牌，感谢他们对无偿献血公益事业做出的奉献，并期待更多的伙伴以他们为榜样，积极行动起来，加入无偿献血的队伍，为拯救生命，传播爱心，构建和谐社会做出应有的贡献。

完美山西分公司总经理薄一宏介绍，无偿献血已经成为完美公司的一项社会责任和持之以恒的公益行动。1999年，完美公司在三位领导人的带领下，开始组织员工和经销商举办无偿献血活动。2004年，完美公司成立十周年，同时在全国拉开第一届“完美百城千店万人献血活动”的序幕。2009年，完美公司在全国各地陆续成立无偿献血志愿队，随时候命。2014年，完美总公司一名员工成功捐献造血干细胞，挽救了一名身患白血病的中学生，成为广东省2014年首例成功捐献造血干细胞。截至2020年12月31日，完美人累计献血总人数逾30万人次，献血总量逾8,100万毫升，全国无偿献血志愿队已达32支，已有6名完美人捐献造血干细胞成功挽救白血病患者。

2021年5月，在战略合作伙伴完美（中国）有限公司的大力支持下，中国妇女发展基金会发起了主题为“520完美守护你”公益活动，16840个“完美守护包”已分发至山西、北京、湖北、河北、广东等24个省市区。

山西省妇女儿童发展基金会理事长王永平在致辞中讲到，今天我们山西省妇儿基金会和太原血液中心在这里举办“百年梦想，完美传承”2021年益启完美万里行山西太原站的大型公益活动，很有意义。就在刚刚过去的5月20日，我们在太原市第四人民医院，对接中国妇基会项目与省妇联、省卫健委共同举办了“520完美守护你---慰问抗疫一线女医务工作者”的公益活动，将完美爱心守护包送到了七百名奋战在抗疫一线的巾帼英模手中。

作为中国妇女发展基金会战略合作伙伴、第一家支持母亲水窖项目的企业，完美公司从2000年开始，与“母亲水窖”公益项目相伴相随，解决了数万人的生活用水问题，同时也带动了社会各界对妇女儿童问题的广泛关注。完美公司还积极参与 “母亲邮包”“母亲健康快车”“校园安全应急包”等项目。

向抗疫女医务工作者发放完美守护包

除了无偿献血公益行动，完美公司持之以恒的公益活动还有很多。如“完美义工进万家”公益活动自2012年开展以来，至今已成功举办第十届。每年夏天，完美志愿者不惧酷暑，不畏热浪，走进千家万户，为小区家庭、社会福利机构等免费清洗空调，提供志愿服务，传递健康生活理念，用实际行动践行完美公司“取之社会，用之社会”的公益理念。

(责编：李源、董童)