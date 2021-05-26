人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）随着全球对环境保护的日益重视，各国纷纷加强降解塑料的研发和推广，以促进可持续发展。

2019年我国民航完成旅客运输量6.6亿人次，货邮运输量753.14万吨，机场和航班对一次性不可降解塑料杯、餐具、塑料袋等塑料制品消耗量较大。

民航局相关负责人告诉记者，随着我国疫情防控向好态势不断巩固，民航运输加快复苏，全行业对资源能源刚性需求仍将增加，需要进一步加大力度，系统推进包括塑料污染治理在内的行业降碳减污工作。

5月25日,民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作计划（2021-2025年）》（以下简称《工作计划》），对当前及今后一段时期加强行业塑料污染治理提出了阶段性目标，并作出具体工作安排，深入推进民航业绿色发展。

今年1月19日，国家发展改革委、生态环境部公布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（以下简称《意见》），到2020年底，我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到2022年底，一次性塑料制品的消费量明显减少，替代产品得到推广。

《意见》还提出，步骤、分领域禁止或限制使用不可降解塑料袋、一次性塑料制品、快递塑料包装等。

上述负责人表示，《工作计划》是贯彻落实上述《意见》而发布的，《工作计划》以机场和航空公司作为塑料污染治理的重点，明确提出行业2025年禁限塑工作目标为：到2025年，民航行业一次性不可降解塑料制品消费强度较2020年大幅下降，替代产品应用水平明显提升，塑料等垃圾智慧化、规范化回收处理体系基本建立，民航行业与塑料污染治理相关产业协同更加深入有效。

据介绍，《工作计划》主要围绕机场、航班以及民航直属单位等相关责任主体明确工作任务。根据实施计划及内容，自2022年起，一次性不可降解塑料袋、一次性不可降解塑料吸管、搅拌棒、餐/杯具、包装袋均在年旅客吞吐量200万（含）人次以上机场相关区域及国内客运航班内禁止提供，2023年起实施范围将进一步扩展至全国机场及国际客运航班。

民航直属单位实施更为积极的禁限塑举措，《工作计划》规定，自2021年7月起禁止主动提供上述一次性不可降解塑料制品，充分发挥引领作用。2025年，全国机场不可降解塑料胶带、一次性不可降解塑料雨布、缠绕膜等货物包装用品使用量大幅下降。

此外，《工作计划》在加强源头管控同时，提出鼓励通过技术创新、管理创新、多元协同等方式提升替代产品应用和废物回收利用水平，推动建立健全行业塑料制品采购、使用、回收、储运、处置等环节管理体系。

人民网记者了解到，我国一些民航企业已经率先启动了塑料污染防治工作，如国航积极推进安全可循环餐具替代；东航开展机上垃圾分类试点；厦航全面实现机上塑料杯替换，采购机上环保餐具；首都机场集团、上海机场集团、广东机场集团、四川省机场集团等制定标准规范，推动成员机场有序实施航站楼内垃圾分类收储运和航班垃圾规范处理。

上述负责人表示，为确保民航行业禁限塑工作取得实效，《工作计划》要求行业各相关单位提高认识，明确职责分工，加强工作协同，民航各地区管理局做好行业监管，狠抓工作落实，保障行业禁限塑工作有序推进；研究单位和行业协会要加快推动标准规范编制推广，积极宣传引导，广泛凝聚共识，营造良好工作氛围。

(责编：申佳平、吕骞)