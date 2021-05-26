人民网北京5月26日电 （记者毕磊）2020年，在网络强国战略的指引下，互联网行业牢牢把握信息化发展的历史机遇，稳步推进网络基础设施建设，通过社交网络构建服务新生态，电子商务、网络游戏、在线教育等行业均实现显著增长，创下了一项项新的历史成绩。5月25日，在中国互联网协会成立二十年之际，中国互联网协会理事长尚冰表示，在新的历史起点上，互联网行业要勇担责任与使命，探索发展新业态，打造数字经济新动能，激发经济发展新活力，使互联网行业真正成为经济社会发展的助推器。

尚冰认为，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，以5G、云计算、人工智能、大数据等为引领的新技术、新应用、新业态方兴未艾，在消费互联网向产业互联网转型、数字经济与实体经济深度融合的发展趋势下，数字经济高质量发展将推动网络强国建设迈出历史性步伐。

尚冰指出，互联网行业要适应时代发展的需要，一是以建促用，加速推进数智化。扎实推进网络基础设施建设，加速布局工业互联网、新型大数据中心等新兴产业，加快提升我国数字化智能化发展基础能力。二是自主创新，提升核心竞争力。在人工智能、量子信息、集成电路、网络安全等前沿领域实现创新突破，努力提升我国技术创新和核心技术能力，提高我国产业链、供应链现代化水平和自主可控性。三是深化融合，构建产业新生态。加强产业链上下游合作，探索垂直行业发展规律，推动互联网与工业、农业、医疗、教育、交通等各领域的深度融合，推动先进制造业集群创新发展，构建多方联动的产业新生态。四是网络惠民，消除数字鸿沟。坚持以人民为中心，提升公共服务、社会治理等领域的数字化智能化水平，公平竞争、依法合规经营，进一步保障个人信息和国家数据安全，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

“回顾一个个行业发展的里程碑，在国家对互联网行业发展的政策支持下，二十年来，业界同仁迎难而上，砥砺奋进，中国互联网以开放创新的思维视角，实现了跨越式的发展。”尚冰表示，中国互联网协会将站在行业发展的潮头，继续发挥好桥梁纽带作用，加强对行业发展的研究和引导，助力互联网企业抓住和用好我国发展的战略机遇期，积极适应行业发展需求，搭建行业合作交流平台，推动行业高质量发展，开拓创新助力网络强国建设。

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