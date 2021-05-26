新华社重庆5月26日电（记者周文冲）重庆阴条岭国家级自然保护区管理局25日发布消息称，该局联合重庆自然博物馆副研究馆员陈锋团队开展珍稀濒危及重点保护植物调查时，在保护区兰英大峡谷发现重庆境内种群面积最大、分布最集中的珍稀濒危植物穗花杉。初步估计，穗花杉集中分布面积500余亩，种群数量3000余株。

穗花杉隶属红豆杉科穗花杉属，主产我国，分布在长江流域及其以南各省区，极少数分布在越南北部。穗花杉起源于1.6亿年前的中晚侏罗纪，是名副其实的植物“活化石”，在研究历史时期植物多样性和演化方面具有重要意义。

穗花杉在重庆境内巫溪、巫山、奉节、开州、石柱、南川和武隆等地有分布，但野生状态下的植株零星稀少，被列为重庆市重点保护野生植物名录和三峡库区珍稀濒危植物名录。

重庆阴条岭国家级自然保护区位于重庆市巫溪县东部、大巴山脉腹地，北有秦岭大巴山脉阻挡，受第四纪冰川影响较小，保存了亚热带北部山地大量的珍稀濒危物种，是我国亚热带山地森林生态系统及其物种基因保存最完整的区域之一，具有很高的科研和保护价值。

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