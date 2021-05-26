新华社南京5月26日电 题：长三角破除区域壁垒 释放民生红利

新华社记者朱国亮、何磊静

2021年度长三角地区主要领导座谈会26日在江苏省无锡市召开。长三角地区一体化发展第一轮“三年行动计划”于2020年底收官，新一轮“三年行动计划”即将开启。

第一轮“三年行动计划”实施318项任务，其中196项已完成，122项取得阶段性成果。这些项目破除区域壁垒，加速区域一体化，释放大量民生红利。

互联互通增便利

过往，吴企平去上海嘉定看望女儿，总要七弯八拐绕上半个多小时，现在开车仅需几分钟。

吴企平家在江苏省太仓市陆渡村，紧邻上海嘉定区。由于中间隔着一条新浏河，加之地处省际交界处，两地之间道路一直未贯通。

2020年6月28日，列入长三角一体化首批省际断头路贯通计划的岳鹿公路贯通，对接嘉定城北路，两地之间通行时间从原来半个多小时缩短至数分钟。

第一轮“三年行动计划”中，共有17条省际断头路纳入任务之中，截至2020年底，已有5条道路贯通，余下道路正在推进建设中。

高速公路省界收费站全面取消、高铁营业里程超6000公里、“长江港航区块链综合服务平台”上线……过去3年，数十项交通互联互通项目实施，进一步压缩了长三角城市间的时空距离。

3年来，公共服务互联也在加速。区域内41城实现医保“一卡通”，门诊可直接结算；83项政务服务事项实现“一网通办”；10个有轨道交通的城市实现地铁乘车“一码通行”。

共建共享添福利

77岁的蔡老伯是江苏无锡人，患有慢阻肺30余年。近年来，其病情症状不断加重，以致日常生活难以自理。

2019年，上海瑞金医院无锡分院投入运营，337名来自上海的专家在无锡完成多点执业注册登记，并定期开展诊疗活动，为无锡市民带来上海医疗资源。

在瑞金医院无锡分院入院治疗后，身处上海的专家通过远程会诊平台为蔡老伯制定诊疗方案，老人病情逐步好转。

从今年4月19日起，江苏宜兴太华镇1594户居民和企业就近取电，用上了“安徽广德电”。借助“外电”供应负荷1000千瓦，这个省际交界处的小镇用电更有保障。

无锡宜兴供电公司设备部主任王勇介绍，过往，省级交界处电力配网处于刚性隔绝状态，多为单电源供电，遇恶劣天气，配网末端用户常遭遇断电。在一体化建设推动下，宜兴、广德实现跨省配电联络，相当于为两地交界处居民、企业用电提供了“双保险”。

从跨区医疗、跨省配电到共建高品质旅游目的地，从共促体育联动发展到深化区域养老服务合作，过去3年，长三角三省一市实施一系列跨区共建项目，给区域内居民带来诸多福利。

联防共治享红利

2020年以来，上游安徽郎溪县逐步退出青虾养殖后，下游位于江苏溧阳市境内的天目湖水质更加清澈了。

天目湖是江苏生态旅游示范区，也是溧阳市民的“大水缸”。2020年1月至3月，因上游郎溪县凌笪乡青虾养殖户累计排放约300万立方米污水进入天目湖，引发一场“水质危机”。

危机发生后，溧阳与郎溪建立生态补偿机制，通过财政转移支付等方式给予合理补偿，引导上游养殖户退出青虾养殖，令天目湖水质比以往更优。

下游治理、上游污染，是跨区域河流、湖泊治污的一大难题。推进一体化发展，完善生态补偿机制，建立污染赔偿机制，长三角地区走出一条环境共治之路。

在探索环境共治的同时，“信用长三角”建设也初显成效。截至2020年底，三省一市通过“信用长三角”网站公示区域联合奖惩名单信息240余条，约80家企业被区域金融机构落实信贷约束措施。

协同推进“满意消费长三角”行动，全面推行普通商品线下无理由退货、异地异店退换货。截至2020年底，已发展异地异店无理由退货承诺企业400余家。

(责编：杨光宇、胡永秋)