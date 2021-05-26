新华社北京5月26日电（记者高敬）生态环境部新闻发言人刘友宾26日说，今年7月1日，重型柴油车国六排放标准实施，标志着我国汽车标准全面进入国六时代，基本实现与欧美发达国家接轨。

在生态环境部当天举行的新闻发布会上，刘友宾介绍，据测算，我国重型车保有量1100多万辆，仅占我国汽车保有量的4.4%，但其排放的氮氧化物和颗粒物分别达到汽车排放总量85%和65%。2018年6月，生态环境部与市场监管总局共同发布国家标准《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》，规定自2021年7月起，全国范围实施重型柴油车国六排放标准。

据介绍，我国已经于2019年7月1日实施了重型燃气车国六标准，2020年7月1日实施了轻型车和公交、环卫、邮政等重型城市车辆国六标准。

刘友宾说，与国五标准相比，重型车国六标准要求进一步加严，氮氧化物和颗粒物限值分别减低77%和67%。排放标准的升级，也促进了我国排放控制技术与世界标准接轨升级，助力我国汽车和相关零部件行业对外发展。

他表示，为推进标准顺利实施，我国汽车生产企业和相关零部件配套企业开展了大量准备工作，已有38家发动机生产企业的922款发动机、735家汽车生产企业的23744个车型按照重型车国六标准要求完成了开发和验证，能够满足市场需求。

“对车主来说，购买国六车辆将具备长期的优势。”刘友宾说，一是重污染天气应急期间，国六车具有通行优势；二是使用成本更低，国六标准中首次增加质保要求，后处理装置等部件发生故障或损坏而导致排放超标，由生产企业负责维修，无需车主承担费用；三是车辆年检更加省时省事。

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