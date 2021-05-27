新华社贵阳5月26日电 2021中国国际大数据产业博览会开幕式26日在贵州贵阳举行，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤以视频方式出席并讲话。

刘鹤指出，习近平总书记高度重视大数据产业发展，指出要推动实施国家大数据战略，加快建设数字中国。人类社会正在进入数字生产力快速崛起的历史新阶段，大数据正在深刻影响全球科技创新、产业结构调整和经济社会发展。

刘鹤强调，要从广度和深度两个维度拓展大数据应用场景，积极推动数字技术与经济社会发展各领域全方位深度融合，充分挖掘数据的多重价值。要夯实算力和人才基础，加强算力基础设施建设，补齐关键技术和产业短板，重视数学、物理等基础学科建设，培养大数据产业相关人才。数据要素具有边际成本接近零、规模效应强、非排他等新特点，要加强研究，建立健全治理体系和相关制度，在确保个人隐私和数据安全的前提下，探索实现更精准的数据确权，更便捷的数据交易，更合理的数据使用，促进公平竞争，反对垄断。开放合作是大数据产业发展的内在要求。中国政府将秉持人类命运共同体理念，在更大范围、更宽领域、更深层次推进对外开放，积极参与数字化国际规则制定，欢迎世界各国企业分享中国发展机遇。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 02 版）

(责编：赵欣悦、白宇)