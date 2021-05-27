本报记者 程 焕

走进贵州省贵阳市乌当区一家药企，中药制剂生产车间散发着浓浓的中草药味儿，却没有见到太多忙碌的身影。一名工作人员轻轻点击电子屏幕，传送带缓缓起步，将一箱箱药品输送至立体库，随后自动完成扫码、分类、入库、检验、放行、发货等一系列流程……

随着车间数字化改造的完成，原来需要几十名熟练工紧密配合的工序，现在依靠机器操作手就能搞定，这家企业不仅每年新增11亿粒胶囊剂的产能，还可以实现从原材料供应链到生产线，再到客户终端的全流程追溯管理。

在贵阳，借助大数据智能化手段推动企业转型升级的不止这一家药厂。

作为全国首个国家大数据综合试验区的核心区，贵阳市把智能制造作为促进新旧动能转换、推动经济高质量发展的重要着力点，通过大数据赋能，越来越多企业实现由传统制造向智能制造的华丽转身。

贵州航宇科技发展股份有限公司是一家专门生产环锻件的民营企业，以前炉温主要靠人为控制，很难达到精准温度，常常导致锻件报废，既浪费原材料又降低了生产效率。2017年，公司被列入贵阳市首批工业转型升级试点企业，开始联合国内多家科研院所与高校打造数字化智慧工厂。

“生产效率提升55%以上，材料利用率提高4倍，产品质量合格率从88%提升至99%。”贵州航宇科技发展股份有限公司副总经理刘朝辉介绍，依托“大数据+智能制造”，公司的生产精细化、智能化水平不断提高，产品还出口到英国、韩国、意大利、瑞典等国，成为亚太地区少数具备全球六大商用航空发动机公司合格供方资质的锻件制造企业。

贵阳通过实施“千企改造”工程、“万企融合”大行动，支持企业运用大数据、云计算等新一代信息技术，加快推动电子信息、装备制造、医药制造等行业龙头企业及大中型企业智能化改造，打造智能车间、智慧工厂等标杆项目。全市规模以上工业企业“上云”比例超过85%，大数据与实体经济融合指数达到51.1，大数据与实体经济融合水平由初级阶段向中级阶段加速迈进。

在改造传统产业的同时，贵阳也在以打造“中国数谷”为引领，聚焦建设数据中心集聚区、电子信息制造业、软件和信息技术服务业3个千亿级产业集群，全力发展数字经济，做大产业规模。

“这是我们开发的大数据监控平台，它可以监控公司在四川、云南、贵州等地建立的7个数据中心的运行状态，保证数据中心正常运行。”贵州柯雅通信技术有限责任公司是一家专业从事大数据服务的技术型企业，主要通过提供数据安全服务、数据运算服务帮助企业客户应对多变的市场环境。企业负责人梁磊介绍，该公司业务范围涵盖国内外，2020年即使遭受疫情影响，公司仍然实现年产值达4.2亿元。

贵州柯雅通信技术有限责任公司所处的白云区白金大道，正是贵阳数博大道的核心区域。规划总长约62公里，数博大道不仅仅是一条道路的概念，还是贵阳大数据落地生根的重要承载区，智慧停车、无人驾驶等智慧交通应用项目都曾在这里得到实际应用测试。2020年，数博大道沿线区域签约大数据投资项目达119个，引进中国电子、中智、腾讯云等大数据企业171家。按照规划，到2035年，数博大道数字产业化和产业数字化的营业收入将突破万亿元。

除了汇聚华为、腾讯等一批世界500强企业，贵阳还培育出易鲸捷、满帮集团、朗玛信息、白山云等一批本地数字经济企业。

“纵深推进大数据战略行动，加快数字产业化、产业数字化，在实施数字经济战略上抢新机。”贵州省政协副主席、贵阳市市长陈晏表示，“十四五”时期，贵阳将大力推动新型基础设施建设，高标准构建大数据产业、应用、标准、法规、安全五大体系，推进以大数据为引领，科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥的新型工业化。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)