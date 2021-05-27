本报记者 苏 滨

“再确认一下监测数据！”“目前来看，暂时不会发生大面积斜坡失稳现象。”……眼下即将进入汛期，应急监测群里，一条条信息不停弹出。

2020年7月10日中午，贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县扬武镇基加村突发滑坡，4栋18间房屋受损。由于被成功监测，处于危险区的群众早已撤离，事故没有造成人员伤亡。

“这个点是地质灾害隐患点，之前靠人工定期观察，后来我们安装监测设备，实现全天候、24小时监测。7月4日收到预警，马上组织群众转移，这才把损失降到最低。”贵州省北斗星防灾应用大数据创新中心主任周晓刚回忆。

2016年，周晓刚从上海来到贵州，筹建云上米度（贵州）科技有限公司，带领团队将北斗高精度位移监测技术产业化推广到贵州这片土地上。

“贵州是国家大数据综合试验区，大数据土壤非常丰厚，吸引了许多前沿企业前来落户，潜力无限。”除了地形地貌应用场景丰富外，贵州将大数据作为“十三五”时期发展全局的战略引擎，全力推动大数据与实体经济深度融合，为相关企业提供大量支持，这让周晓刚看到机会。

在政府支持下，从考察地点到办理手续，没有耽误太多时间，周晓刚便开始了公司运营，“政府部门很支持大数据发展，也有明确规划，能看到发展大数据的朝气与愿景。”

2018年，周晓刚陆续将妻子、孩子接到贵州，正式在此安家。“我也属于‘贵漂’，但少了漂泊的意味，这里更像是自己家。”

“为吸引大数据人才，仅贵阳市制定实施的相关政策文件就超过30部，从引才聚才到用才留才，从科研项目到子女入学，基本实现全覆盖。”贵阳市委组织部人才处处长刘海表示。

2019年，贵州省北斗星防灾应用大数据创新中心成立，周晓刚担任中心主任。“在拓展公司发展领域的同时，我们将把更多精力放在打造一个研究开发、人才培养、技术服务、产业孵化的闭环平台及创新生态上。”

作为国家大数据综合试验区，贵州近年来推动大数据和实体经济深度融合，培育壮大战略性新兴产业，加快发展现代产业体系。

数字经济的发展，归根结底靠人才。通过高校培养、校企合作、企业引进、社会培训、挂职交流等多种形式，贵阳市全面优化人才引进与培育，大力培养大数据科技创新、创业、领军人才和产学研用紧密结合的高水平创新团队。

“我们坚持以产业聚集人才，以人才引领产业，实现人才集聚与产业发展同频共振，跑出数字经济加速度。”刘海表示，把人才引进和创新创业结合起来，依托人才博览会、赴外引才等系列活动，用好重点实验室、工程技术中心等各类创新创业平台，最大限度释放创新红利、激发人才活力、调动企业积极性，确保人才引育项目看得准、引得来、落得下。

“依靠政府和公司搭建的平台，通过‘走出去’‘请进来’等方式，让我们的团队得以快速成长。”南方电网贵州电网公司助理技术专家纪元从2014年起就致力于将大数据与实际工作深度融合，在电网模型数据加载、交互方面取得突破，为缩短停电时间、提高电网可靠性、服务社会经济发展提供了数字化基础。

“十三五”期间，贵阳出台《关于创新产业人才集聚机制助推大数据大工业大招商行动的十条措施》，实施“十百千万”人才培养计划，组织领军人才开展大数据人才申报评审，遴选出27名“百层次”大数据人才、1100多名“千层次”大数据人才、1万余名“万层次”大数据人才。同时引进知名机构建立大数据人才培养基地，累计培训1万余人次，引进高层次和紧缺大数据人才834人。

“目前贵阳正在建立大数据人才引进体系，构建大数据人才国际（贵阳）信息平台，完善政府宏观管理、市场有效配置、单位自主用人、人才自主择业的管理体制，实现各地人才与本地人才需求的精确对接。”刘海介绍，通过采取社会化、专业化的评审方式，建立健全充分发挥大数据人才价值、鼓励大数据人才创新创造的激励机制，将聚才引智落地落实。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)