“奋斗者”号从万米海底上浮，有什么“秘密武器”？通过虚拟画面，如何隔空操控机械臂做出一样的动作？

近日，中科院在全国的百余个研究所举办第十七届公众科学日，依托各自研究领域，推出不同类型的科普展品和科学实验。一大批国家重点实验室、植物园、天文台站、博物馆、野外台站、大科学装置等，也向社会公众开放。

超导磁悬浮、掌心喷泉、隐身的玻璃……中科院物理研究所与B站联合主办的“中二所互动展示中心”，吸引了络绎不绝的青少年观众。专业的志愿讲解团队，还针对“老师不教，爸妈不会”的问题进行现场解答。

高温高压物理如何“点石成金”、超强超快激光怎样击穿大气——与此同时，一批UP主跟着科研人员一同走近物理所的高端科研设备，用通俗好玩的解说开展科学“破壁行动”。

现实世界和数字世界怎么合二为一？在中科院计算技术研究所，观众正在体验工业级5G和数字孪生带来的“超现实”力量。通过操作屏幕上的虚拟机械臂，可以隔空遥控桌子上的实体机械臂，同步做出一样的动作，体验科幻电影里的神奇操作。

还有智能人脸画板、唇语自动识别、量子计算机模型……“黑科技”近在身边，前来参观的同学们你一言我一语，畅想起未来的技术飞跃。

如何用“意念控制”帮助病人康复训练？在中科院自动化研究所，通过设备对脑电波进行捕捉，将运动意念传导出来，并指挥配套的康复器械运行，以此带动肢体运动——“意念控制”不再神秘，背后有一系列复杂的科学原理支撑，也有待进一步探索和完善。

无人驾驶车、仿生机器鱼、手术导航机器人、非接触式心率监测……这里的科学展示与互动体验，让人切身领略“自动化之光”。

在中科院理化技术研究所，科普音乐剧《化学生僻字》唱出元素周期表的故事，科学魔术秀《元素的碰撞》让小朋友们惊叹不已。参观者自己动手制作液态金属画，为公众科学日留下独特的纪念。

“中国青年五四奖章”获得者、“奋斗者”号载人潜水器结构系统副主任设计师严开祺还带来科学公开课，讲述中科院理化所微珠材料研发团队几代人接续奋斗，研发出国产化固体浮力材料，保障“奋斗者”号载人潜水器从万米深海安全上浮的故事。

在中科院高能物理研究所，著名的北京正负电子对撞机面向公众开放；在中科院空间应用工程与技术中心，一批科幻作家与航天工作者近距离交流……公众科学日是中科院举办的大型公益性科普活动，每年5月，该院各个科研院所都如约面向社会公众开放。

（据新华社电 记者董瑞丰）

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