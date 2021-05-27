宋晓华

山东港口青岛港。

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如果说开放是青岛的最大优势，那么海陆空三位一体的立体口岸交通布局，则是支撑这一优势的基础。

海向，山东港口青岛港（以下简称“青岛港”）以200余条互连互通的航线、每个月近700个航班构建起了国际物流大通道；陆向，青岛建设的上合示范区多式联运中心，串联起一条陆海内外联动、东西双向互济的新纽带；空中，通达世界的密集航线，架设起青岛快速连接世界的新桥梁……

海陆空口岸同时发力，青岛不断完善联动世界的口岸立体化布局，搭建“买全球”“卖全球”的国际物流通道。

擦亮装卸快港“金字招牌”

5月18日，船长350米的“中远希腊”轮驶离青岛港自动化码头108泊位，标志着中远海运AWE6欧洲北美钟摆航线在青岛港正式上线。这是青岛港今年新开通的第10条外贸航线。

密集开行的航线是青岛港快速建设国际航运中心的写照。数据显示，截至目前青岛港开通203条外贸航线。其中，仅去年一年青岛港就开通新航线20条，航线数量和密度稳居中国北方港口第一位。

这些航线实现了青岛对“海上丝绸之路”沿线国家的全覆盖，为国内外贸企业与东南亚、欧洲、地中海、中东以及非洲等地区的贸易往来，提供了全面畅通的国际物流通道。

不断增加的航线，印证了区域经济发展的澎湃活力。青岛港高效的服务，也成为吸引船公司增开航线的重要砝码。

“山东港口青岛港码头作业效率和服务水平一直处于世界领先水平，现在中国港口主要不是在向国外港口学习先进经验，更多的是保持现在的水准以及分享经验，这个是在过去5至10年发生的重大变化。”马士基远东班轮中心执行部总经理孙连贵表示。

5月初，世界银行和全球领先信息服务公司埃信华迈发布了2020年全球集装箱港口绩效指数（CPPI），青岛港从全球351个港口中脱颖而出，成为世界集装箱2000万TEU（集装箱运量统计单位）俱乐部中唯一入选前三甲的港口。

青岛港以不断刷新纪录的方式，向世界展现“中国速度”。

今年5月份以来，青岛港在2M联盟欧洲线“美迪马士基”轮装卸作业中，以348自然箱/小时刷新该航线最高船时效率；此后，海洋联盟地中海线“中海金星”轮船舶效率达到206.2自然箱/小时，刷新该航线作业效率纪录。

此前，青岛港全自动化码头桥吊单机平均作业效率达到36.2自然箱/小时，最高达到47.6自然箱/小时，6次刷新世界纪录。

与此同时，青岛海关通过量身打造的一套智慧监管模式，实现了港口货物无干扰监管、空箱智慧验放、卡口无人值守，现场监管“零干预”、卡口监管“零驻守”、实货监管“零待时”，大幅压缩了货物通关时间。

正是优质高效的服务，擦亮了青岛港装卸快港的“金字招牌”。在“一带一路”、RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）签署、山东自贸区、上合示范区等战略叠加赋能和政策叠加效应下，青岛港正持续发力中国北方联通世界的物流大通道枢纽港，加快打造东北亚国际航运枢纽中心。

架起多式联运贸易之桥

陆向，青岛的多式联运，正让这座城市成为畅通中国与欧洲经贸合作的国际物流枢纽。

5月22日，山东首班“齐鲁号”欧亚班列冷链专列由上合示范区青岛多式联运中心发出，满载绿花菜、绿芦笋等冷冻冷鲜农产品的50车、100个标准箱班列，一路向西，经满洲里口岸出境，预计15天左右抵达俄罗斯莫斯科。

不仅有欧亚班列，中亚班列、中蒙班列、中韩快线、东盟专线等一列列多式联运班列，让青岛成为当之无愧的海陆双枢纽城市，也让越来越多欧亚国家的产品通过这一国际物流大通道，实现了互联互通，打开了开放新格局。

如今，青岛发出的多式联运班列不断丰富。今年1至4月，青岛新开通上合示范区-巴库（阿塞拜疆共和国首都）、上合示范区-杜塞尔多夫-鹿特丹-伦敦、上合示范区-汉堡、赫尔辛基-上合示范区等线路，累计开行544列，同比增加17.5%。

不断丰富的班列为经贸合作带来利好。

青岛打造“上合海丝快线”班列品牌，为外贸进出口企业提供综合服务。截至目前，青岛累计开行外贸进出口班列392列。年内新增运营线路7条，城市间线路增加至47条，可直达“一带一路”沿线19个国家的49个城市，已累计为海尔、海信、山东电建等山东省重点外贸企业开行定制化班列158列。

不仅如此，借助多式联运，青岛的转口贸易枢纽优势进一步放大。

青岛推出齐鲁号“日韩陆海快线”服务产品，将海运船期与“齐鲁号”欧亚班列班期相匹配，提供日韩离岸港-上合示范区-中亚和俄罗斯目的站的全程运输服务，为中日韩客户提供专业化的全程物流供应链解决方案。

“今年前4个月，上合示范区多式联运中心完成集装箱作业量24.5万标准箱，同比增长27.5%；自上合示范区发运的‘齐鲁号’欧亚班列为209列、货物16866标准箱，同比分别增长77.1%和125.9%。”上合示范区多式联运中心相关负责人介绍说，欧亚班列发展势头强劲，上合示范区多式联运中心计划全年发行欧亚班列700列以上。

国际班列的开行，为青岛架设欧亚经贸合作纽带注入了新动能。

对此，塔吉克斯坦驻华大使萨义德佐达深有同感：“上合示范区多式联运中心帮助中亚国家获得出海口和通向韩国、日本的通道，为上合组织国家经贸关系的发展注入了强大的动力。”

打造东北亚国际航空枢纽

青岛还不断织密空中航线，搭建了青岛与世界联动的快速通道。

5月14日，一架满载服装、日用百货等跨境电商货物的波音737飞机从青岛流亭机场起飞，前往越南河内。这是中国率先批准RCEP协定后，山东省首条至东盟国家的全货运包机。

经由该包机，山东本土出口商品5个小时可抵达越南，最快次日即可送到当地消费者手中。而来自越南的进口生活资料，仅需半个工作日就可抵达青岛口岸，货物运输时效大大提高。

在此前的5月12日，一架搭载33吨跨境电商货物的全货机定班航班从青岛出发，运抵俄罗斯莫斯科。

作为青岛首班至俄罗斯的全货机定班航线，该航线的开通有效增加了青岛对俄罗斯的航空运力。

这也是通用技术集团国际物流有限公司今年的首条国内定班航线。该公司总经理助理陈亮表示，本条航线开通后，相比较之前货物采用船运、火车运输等方式，可平均节省货物运转时间近70小时，单次为企业节约成本30余万元。

不仅如此，近年来青岛机场深挖毗邻日韩的区位优势，以打造东北亚地区货物集散中心为目标，着力做大航空物流，货邮吞吐量实现稳步增长。

今年3月以来，青岛陆续开通青岛-东京、青岛-大阪全货运包机，实现日韩空中航线“公交化”，进一步提高山东本土企业出口货物周转效率，促进本地货物出口。

目前，青岛机场共有美国芝加哥、比利时列日、日本东京、日本大阪等4条国际全货机航线，杭州、南京等2条国内全货机航线，以及韩国仁川、日本东京、日本大阪等3条国际“客改货”航线，网络通达美洲、欧洲及亚洲。

数据显示，今年一季度青岛机场完成货邮吞吐量5.62万吨，同比增长32%，为青岛在“双循环”新发展格局下更好发挥双节点价值，提供了运输服务保障。

随着新的胶东国际机场建成启用，青岛将全面提升航线的全球通达性，发挥好面向日韩、“一带一路”节点优势，提升机场国际枢纽功能，打造面向世界的东北亚国际航空枢纽。

(责编：赵欣悦、白宇)