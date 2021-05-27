本报电 日前，青岛市商务局发布数据显示，1至4月份，青岛实际使用外资21.8亿美元，同比增长32.4%，再创该市近两年来最高增幅。统计显示，在全国5个计划单列市中，青岛实际使用外资总量仅低于深圳，列第二位，增幅位居第二位。

从产业分布看，1至4月份青岛市制造业实际使用外资3.4亿美元，同比增长22.42%，占全市同期实际利用外资（下同）的15.82%，较去年全年占比提升约7.3个百分点。同时，服务业实际利用外资17.6亿美元，同比增长30.66%，其中现代服务业实际利用外资7.82亿美元，占服务业总量的44.43%，占比进一步提高。

从投资国别看，1至4月份，日韩实际外资到账8734万美元，同比增长86.62%。年内随着欧力士、希杰、稻进食品、彩信包装、荣赋新材料、沃立德医院等重点日韩资项目出资到位，今年日韩实际外资到账可实现稳步增长，占比进一步提升。

据介绍，今年以来青岛全力以赴稳定外资规模，着力优化外资结构，提升利用外资质量，瞄准重点国家地区，加大对世界500强企业的招商走访力度，推动重点项目合作，引进日本欧力士集团、英国BP、山东能源集团、保利集团、正威国际等世界500强企业落地签约，部分项目已实现到资。

据了解，青岛将在稳定外资规模的基础上，继续提升外资的质量水平，优化对外商投资企业政务服务水平，完善“一窗式服务”机制建设，建立市、区、功能区三级外商投资企业咨询、投诉等数字化服务平台，进一步完善外商投资服务体系。

（宋晓华）

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