本报电 近期，青岛外贸形势向好，部分外贸出口企业订单增长较多，资金周转压力较大，尤其是中小外贸企业更急需资金“补血”。为缓解中小外贸企业资金压力，日前浙商银行青岛分行依托企业的出口退税数据和出口收汇数据，创新推出两种大数据授信模式：“出口银税贷”和“出口数据贷”。

据介绍，“出口银税贷”是银行经企业授权后，获取其在税务机关“银税互动平台”上的出口退税数据，应用系统大数据分析，结合人工方式，给予出口企业一般授信额度的授信模式。该授信额度内可办理短期流动资金贷款、出口应收账款入池质押项下各类授信业务，以及对客外汇衍生品交易业务。

青岛一家外贸企业经营水产品出口，出口退税记录良好，但由于轻资产运营，抵押物较少，一直未能获批授信。“出口银税贷”业务上线首日，该企业通过银税互动平台授权浙商银行获取出口退税数据，通过系统审核后，获批出口银税贷授信额度230万元。

另一款大数据授信模式“出口数据贷”是浙商银行总行与外管总局进行系统对接，银行经企业授权后，获取其在国家外汇管理局跨境金融区块链服务平台上的出口收汇数据，对接国家外汇管理局名单筛查接口及本行大数据风控平台，应用系统大数据分析，结合人工调查，由系统自动计算给予出口企业一般授信额度的授信模式。

青岛一家跨境电商主营家居用品出口，产品出口至海外仓，受国外疫情影响，回款时间较往年更长，流动资金短缺压力较大。经浙商银行青岛分行工作人员介绍该产品后，企业扫描数据贷二维码发起申请，很快获批了150万授信额度，企业对审批效率和额度都很满意。

浙商银行青岛分行相关负责人表示，出口银税贷和出口数据贷两种大数据授信模式，全线上审批，审批效率快，落地时间短，可以把企业的退税信息转化为融资的“真金白银”，有效缓解中小外贸企业融资难问题。

（宋晓华 王 勇）

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