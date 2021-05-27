原标题：广发银行巩固脱贫攻坚成果 接续奋战乡村振兴

5月24日，广发银行召开助推乡村振兴工作会暨助推脱贫攻坚总结表彰大会，认真落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，贯彻集团公司有关乡村振兴工作要求，谋划部署广发银行助推乡村振兴工作。会议还表彰了广发银行助推脱贫攻坚先进个人和先进集体，宣导了广发银行“十四五”时期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案、2021年助推乡村振兴工作计划及金融服务乡村振兴工作方案。

2016年以来，在集团党委的坚强领导下，广发银行各级党委高度重视，党委班子成员靠前指挥，层层压紧压实脱贫攻坚工作责任，坚决贯彻党中央脱贫攻坚决策部署，全面落实集团公司扶贫工作会议精神及中国人寿“扶贫保”工程各项工作要求。四年多来，广发银行通过金融扶贫、党建扶贫、产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等多措并举，保银协同共同发力，点线面结合形成脱贫攻坚强大合力。截至2020年末，广发银行定点和结对帮扶的74个贫困点全部脱贫摘帽，圆满完成了助推打赢脱贫攻坚战的任务。

针对2021年广发银行助推乡村振兴工作，广发银行将加强五个方面工作，开好局、起好步，以优异成绩向建党100周年献礼。

一是全面加强党对助推乡村振兴工作的组织领导。广发银行已成立助推乡村振兴工作领导机构，各单位要切实把思想认识统一到党中央决策部署上来，要切实履行好党委主体责任，要发挥考核指挥棒作用，同时打好宣传“组合拳”，讲好广发故事、传播广发声音。

二是扎实抓好定点帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，立足当地实际，创新帮扶方式，开展稳定脱贫、持续增收、长久致富等有针对性的帮扶，努力把定点帮扶的“责任田”，打造成为金融助推乡村振兴“示范田”。

三是建立健全综合金融服务乡村振兴战略的长效机制。坚持因地制宜、因行施策，充分发挥综合金融优势，在服务对象、服务领域、网点布局、产品设计方案等方面打造差异化竞争能力，提供信贷、保险、结算、理财一揽子金融服务。

四是贯彻落实“一个国寿、一揽子帮扶”的金融保险助推乡村振兴工作要求。加大对智慧农业、农机装备、乡村道路交通等项目的信贷支持力度，加大对地方特色农业信贷支持力度。继续健全完善党建引领、金融帮扶、产业扶持、消费帮扶、公益帮扶“五大”工作机制，实现由助脱贫向助振兴的转变。

工作会上宣导的广发银行“十四五”时期巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划实施方案和2021年帮扶工作计划，是对新发展阶段相关工作的一次系统谋划部署。

《实施方案》提出，将乡村振兴纳入广发银行“十四五”规划一体推进，逐步建立健全金融服务乡村振兴产品体系和工作模式，金融服务帮扶地区能力明显提升。特别是还明确到2025年，广发银行金融服务帮扶地区乡村振兴全面推进，适合乡村振兴的金融信贷体系更加完备、覆盖程度明显提升，金融服务能力显著增强，有效促进帮扶地区信用生态环境明显优化。

《工作计划》梳理2021年48项具体工作任务，涵盖组织机制、特色产业、金融供给、教育培训、公益帮扶、监督考核、总结宣传等方面，明确各项任务的时间安排、责任部门及落实单位，致力于将广发银行的综合金融优势、公益力量转化为助推乡村振兴的动能，为巩固脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴提供有力支持。

大会隆重表彰了广发银行70名助推脱贫攻坚先进个人、30家助推脱贫攻坚先进集体。此前，广发银行有56人先后获得省部级、集团公司“金融五一劳动奖章””、助推脱贫攻坚先进个人等个人荣誉。

(责编：李源、董童)