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报警、账户管控及时！浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件

2021年05月27日08:22 | 来源：新华网
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原标题：报警、账户管控及时！浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件

　　“你怎么把我当骗子在问，搞得自己很紧张。”唐女士情绪有些激动。

　　这一幕发生在2021年5月19日下午，一名年轻女性客户进入浙商银行镇海支行大厅，要求转账并开通网上银行。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金，当询问转账用途时，唐女士前后说法不一，下午又要转账且分多人转出，涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行工作人员的火眼金睛。银行工作人员及时报警，协助警方进行案件侦查，最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱，并及时管控了该账户，堵截资金40余万元。

　　支行营业主管回忆到，她当时询问唐女士转账用途时，对方支支吾吾回答含糊，并避退到银行网点门外。这一行为引发了她们的警觉，她边安抚边至柜台进行身份和账户信息的核实，发现唐女士近期的交易明细存在可疑。

　　“您5月15日-17日有几笔5万以上的大额资金进出，用途还记得是什么？”唐女士神情紧张，低头答：“货款，具体记不清了。我只是开个网银呀。”此时，有一个自称是客户“主管”的人致电唐女士，支行营业人员以保障资金安全，需要了解货款背景为由与这名“主管”进行了通话,该“主管”操异地口音，表示他们的客户急着等钱到账，一直要求银行尽快转账，但无法提供货款的证明材料和贸易合同等依据。

　　“我原以为客户年纪小，讲不清楚钱的用途，转账受人控制，是电信诈骗的受害人。”营业主管说，但又想起日常培训常说的从源头预警拦截，故退至后台悄悄报警。

　　十多分钟后，警察到达网点，初步判断唐女士涉及电信网络诈骗，但经过多番交流，发现她对转账前后的事并不是不知情，却一直排斥沟通，只能将其带回派出所作进一步调查，银行工作人员也随同前往配合调查。经过警察大量的询问和相关微信转账等交易线索核实，并同步进行背景调查，事情并不像他们想得那么简单，唐女士并不是单纯的受害人，并定性为“帮助信息网络犯罪嫌疑人”，进行进一步的调查。

　　办案警察对支行工作人员及时发现异常，果断堵截和处理的做法给予了肯定。“你们敏感性很高，报警也很及时，特别是账户及时管控，为我们案件侦查打了很好的配合”。

　　据了解，为贯彻中央打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示，浙商银行近期出台《深化打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作方案》，健全相关工作机制，避免该行账户直接或间接涉入电信网络诈骗。近期，浙商银行多家支行在反诈工作中取得突破，成都郫都支行、上海普陀支行、台州临海支行等相继识别并堵截受害者电信诈骗转账，此次镇海支行通过有效拦截，提供线索，协助公安机关侦查电信网络诈骗集团重要作案证据，均体现了该行各级强化反诈骗培训、严格管控的成效。

(责编：李源、董童)

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