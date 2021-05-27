从零食手办到机票宠物盲盒风愈刮愈烈问题频出专家建议

给过火的盲盒经济降温

● 不仅是文具盲盒，各行各业都开始刮起了一股盲盒风，图书盲盒、考古盲盒以及食品领域的零食盲盒、生鲜盲盒也纷纷跟上，将盲盒经济推向高潮

● 一些盲盒产品，被中消协指出存在过度营销、虚假宣传、产品质量难以保障、消费纠纷难解决等问题

● 针对盲盒经济存在的乱象，可以考虑建立一套市场准入体系，从反方向出发，列举规定不可作为盲盒的商品种类，比如活体动物等，并用类似盲盒商品不能违反公序良俗等原则性的规定进行兜底

□ 本报见习记者 张守坤

□ 本报记者 王 阳

近年来，盲盒经济在国内大热。从玩具盲盒、零食盲盒，再到文具盲盒、景区盲盒，各类盲盒产品层出不穷，深受广大消费者尤其是年轻消费者的喜爱。

但新模式往往潜藏着新风险。盲盒消费的随机概率机制容易引发消费者的赌徒心理和非理性消费，可能给年轻消费者的消费心理带来消极影响。一些盲盒产品，被中消协指出存在过度营销、虚假宣传、产品质量难以保障、消费纠纷难解决等问题。近期接连发生的两起活体宠物盲盒事件，更是对社会道德底线和法律的挑战。

如何加强监管，妥善规制这种新的消费模式，成了亟待解决的问题。

多类商品推出盲盒

线上线下异常火爆

5月14日下午，天津市第一百零二中学附近一家文具店门前围满了刚放学的学生，他们聚集在此是因为店里新进了一批货，这批货不是教辅资料，而是文具盲盒。文具店老板向《法治日报》记者介绍，店里的文具盲盒有不同款式，一般卖5元或者8元，每个盲盒里都有一支较为知名品牌的笔，如果多买就有机会集齐一套，目前比较受学生欢迎的是名侦探柯南系列和奥特曼系列。

《法治日报》记者发现，架子上刚摆好的文具盲盒已经空了大半。老板说：“现在学生间都流行文具盲盒，只要一放学，学生都朝我店里跑，想着赶紧凑齐一个系列，买得多的一次能买10个左右，还有家长来店里买给自己或者亲戚家孩子的。”

不仅是文具盲盒，各行各业也都开始刮起了一股盲盒风，图书盲盒、考古盲盒以及食品领域的零食盲盒、生鲜盲盒也纷纷跟上，将盲盒经济推向高潮。据《法治日报》记者观察，在地铁站、景区的自动售货机、商场中的多家门店甚至是在路边的地摊上都有各类盲盒产品存在。

《法治日报》记者调查发现，不仅线下盲盒卖的火热，线上盲盒种类更是多的让人眼花缭乱。在一家外卖App上以“盲盒”作为关键词进行搜索，除了常见的盲盒外，还有商家推出了盲盒便当，价格一般比其他店内套餐便宜不少。在各电商平台、短视频直播平台上以“盲盒”作为关键词进行搜索，盲盒店铺、盲盒开箱、盲盒带货比比皆是。

艾媒咨询发布的《2020年中国盲盒行业发展现状及市场调研分析报告》显示，盲盒市场需求旺盛，2020年12月上半个月，1688平台盲盒及衍生品的成交额是11月同期的2.7倍，加工定制的买家数量同比增长300%；天猫海外盲盒消费增速同比增长400%。

小小的盲盒为何能有这么大的魅力？

华东政法大学教授任超认为，人们盲盒成瘾，可能与多种原因有关。“人具有对未知的好奇，盲盒的不确定性会给人带来兴奋和惊喜感，从而刺激大脑分泌多巴胺，加强重复决策，形成上瘾机制。很多商家推出的盲盒都号称限量款，而且常规渠道无法购买，造就稀缺性，刺激消费者的购买欲，达到类似于‘饥饿营销’的效果。此外，盲盒还具有一定的社交属性，盲盒的特性能够刺激用户在社交网络分享拆盲盒的战果，还有人通过网络等渠道与他人交换盲盒。”

多种盲盒产品翻车

挑战法律道德底线

只花不到100元，就可以拥有一场说走就走的旅行，你心动吗？

“98元盲盒随机飞，不想去全额退。”2021年4月3日，由同程旅行发起的“机票目的地盲盒”活动，在清明小长假3天吸引了2000万人参与，“机票盲盒”网络相关话题量破亿。五一假期前夕，携程旅行、去哪儿网、飞猪等平台纷纷下场，有些平台推出双人、升舱隐藏产品，额外推出酒店盲盒等多项活动，机票盲盒登上微博热搜，成为近几个月来最热的盲盒产品。

然而未等热度退去，机票盲盒就因多种问题频发，口碑下滑。有购买酒店盲盒的消费者表示，自己购买的盲盒价格高于兑换产品的价格。还有不少微博用户表示，自己购买的盲盒航班被取消后，平台明确表示不予以退款，且非自愿改签仅限原定日期前后三天。截至2021年5月19日，黑猫平台上有关机票盲盒的投诉达194条，问题多集中在无法正常退款和无法正常兑换两方面。

《法治日报》记者调查发现，在各种盲盒的购买和销售人群中，中小学生竟成了主力军之一。

2021年初，浙江省台州市某初二学生家长向当地消保委反映，其孩子最近一两个月在学校北门的文具店分3次购买盲盒，共计2200元。因孩子未满18周岁，家长认为商店存在诱导未成年人消费行为，要求全额退款。最终双方达成一致协议，根据拆封情况，由被诉方退还800元。

在江苏省法学会经济法研究学会理事、江苏大学法学院副教授杜乐其看来，盲盒虽然一定程度上满足了人们的好奇心理，但对学生而言，目前的文具盲盒、玩具盲盒等都会刺激他们的猎奇和攀比心理导致过度消费，从而不利于培养理性正确的消费观念，对未成年人的负面影响极大。

5月7日，在河南省南阳市某步行街一处饮料盲盒自助购物机上，《法治日报》记者购买了多瓶饮料，但发现每瓶价格均低于每次2.9元的“盲选”价格。周边商家和游客表示，自己购买和别人购买的饮料，在商店卖就是一两元左右，还没有人能够“盲”到3元以上的饮料。

有专家表示，此举可能涉嫌将盲盒作为清库存的手段，显然是违法的。这种暗箱操作不符合经营者与消费者之间的合同约定，损害消费者的知情权和公平交易权。

除了上述问题外，近日曝出的活体盲盒宠物事件，更是将盲盒经济推到了风口浪尖。

5月3日，在中通快递成都市荷花池网点揽收的177件宠物快件中，发现有活体猫狗160余只，由成都发往全国各地，其中有30只猫狗身上携有病毒，有一些已经奄奄一息甚至死亡。事件发生后，中通快递公开道歉，称这批活体动物是电商客户线上销售，中通快递成都荷花池网点违规揽收，并公布了三项整改措施。但在8天后，5月11日，在苏州中通快递中转站又发现宠物盲盒，江苏省苏州市邮政管理局经初步调查，在现场共发现寄递活体动物的快件13件，动物均已死亡。

5月18日，《法治日报》记者在网购平台上发现，虽然直接搜索“宠物盲盒”很难找到相关商家，但经过价格排序后发现，依然有大量以超低价格售卖猫、狗、乌龟、仓鼠等宠物盲盒的店家存在。

一位店主告诉《法治日报》记者，目前还是可以发中通快递，幼猫幼狗最低只要十几元就可以包邮到家，只是还需要外加140元的消毒杀菌、驱虫打疫苗等费用。记者在咨询相关物流公司后得知，如果办理正规的宠物托运，不管是哪种交通运输方式，加上办理相关证明的费用，最少也要200元以上，商家这样的价格基本上不可能走正规流程进行宠物托运。而根据该店铺评论区买家晒单的图片，《法治日报》记者发现运送猫狗的就是平时常见的快递纸盒子。

《中华人民共和国邮政法实施细则》第三十三条规定，禁止寄递或者在邮件内夹带的物品就包括“各种活的动物”。

根据《中华人民共和国动物防疫法》，运输动物的单位和个人，必须做好动物的免疫、消毒、检测等工作，向所在地动物卫生监督机构申报检疫，附有检疫证明。从事动物运输的单位、个人以及车辆，应当向所在地县级人民政府农业农村主管部门备案，妥善保存行程路线和托运人提供的动物名称、检疫证明编号、数量等信息。

因此，用快递发送宠物活体盲盒，不仅可能造成动物在运输过程中死亡，还可能违反我国多项法律法规。

任超说，在宠物活体盲盒中，不仅快递公司，商家和购买者也都存在一定风险。售卖商家作为货主，如果未附有动物检疫证明，则违反了动物防疫法有关规定；作为寄件人，如果在邮件、快件中夹带禁止寄递或者限制寄递的物品，则涉及违反邮政法、《禁止寄递物品管理规定》和《快递暂行条例》中多项规定，可能会受到治安管理处罚。

“而对消费者而言，低价的宠物活体盲盒意味着宠物往往未经过检验检疫，亦未打过疫苗，不仅可能给自身或者家人带来健康风险，后续往往在宠物身上还需要花费大量金钱和时间。”任超说。

加强市场监管治理

理性对待盲盒经济

1月26日，中消协针对盲盒市场发布消费提示称，有经营者用盲盒清库存，损害消费者合法权益，扰乱市场，提醒广大消费者勿盲目购买。此外，中消协还专门指出当前盲盒市场存在四大乱象：商家过度营销，消费者易中套“上瘾”；商家涉嫌虚假宣传，到手货品与宣传不符；产品质量难以保障，假劣、“三无”产品时有出现；消费纠纷难以解决，售后服务亟待改善等。

杜乐其则认为，盲盒乱象丛生的原因之一是消费者盲目跟风，冲动消费，当前暴露的问题其实给消费者敲响了警钟，提醒广大消费者购买盲盒须理性谨慎，比如检查盲盒商品范围、概率、质量信息等是否明确。

4月28日，中消协发布《2021年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》，再次点名盲盒概率营销问题，要求经营者不得滥用其掌握的消费大数据，暗中修改中奖几率。建议政府及有关部门高度关注此类问题，加快完善相关立法，加大市场监管力度，切实规范概率营销。

任超建议，针对盲盒经济存在的乱象，可以考虑建立一套市场准入体系，从反方向出发，列举规定不可作为盲盒的商品种类，比如活体动物等，并用类似盲盒商品不能违反公序良俗等原则性的规定进行兜底。

而盲盒的中奖率、集齐全套的概率可以由商家自行对盲盒概率进行规定，但商家必须严格履行对消费者的告知义务，且概率不能过低。

任超说：“盲盒作为商品，其经营者要保证产品来源可靠、链条完整，杜绝‘三无’产品和仿冒品，经营者还应积极履行退货、更换、修理等经营者义务，不得以‘附赠品’‘抽奖品’等作为借口免除应当承担的质量保证和售后服务义务。对于不履行质量担保责任的经营者，相关部门应该依法严格进行处罚。此外，尽管盲盒销售中关于产品的款式等存在一定的保密性，但关系产品质量和服务的信息，如产地、成分、生产日期、保质期、使用存储条件等均应当充分告知，保证真实全面，不得作出虚假、夸大或者引人误解的宣传；对于盲盒消费纠纷和售后服务问题，相关部门应该密切关注，严查是否存在虚假宣传、虚假广告等行为。”

在杜乐其看来，当下的盲盒市场十分庞大，包含餐饮、美妆、文具、图书等，这种销售形式看似万物皆可“盲盒”，但事实上并非适用于所有商品，比如最近备受争议的活体宠物盲盒。而正处于早期发展时期的盲盒市场要想长久发展，必须要在法治轨道上稳步运行，盲盒经营者应自觉依法诚信经营，监管部门采取包容审慎的监管策略，把握好执法尺度，让行业自治与政府监管双管齐下，净化盲盒经济乱象，促进该行业健康发展。

(责编：王震、初梓瑞)