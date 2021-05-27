第十二届中国卫星导航年会5月26日上午在南昌开幕。本届年会以“时空数据 赋能未来”为主题，旨在契合我国北斗进入新发展阶段的时代要求、北斗事业发展进入全球新时代的现实需求，以新的发展理念谋划综合定位导航数字体系新发展格局。

开幕式上，北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风表示，随着北斗三号全球卫星导航系统的建成开通，北斗系统进入全球服务的新阶段，迫切需要我们把脉大势，承前启后。既要坚持发展北斗，也要管好用好北斗，要主动探索定位设施手段建设的发展新理念，用智能理念去构筑未来发展的目标，开拓综合应用定位导航授时体系的发展新格局；要深入北斗系统智能运维理论，把握智能化运行服务的特点规律，在实践中运用提升智能运维的新方法、新技术，挖掘国内时空数据的价值，持续强化系统运行管理，为北斗系统的一流服务提供坚强的保障。

中国卫星导航委员会主席何玉彬简要介绍了中国北斗三号全球卫星导航系统的发展态势。他说，去年7月31日系统正式开通以来，已初步构建起中国特色的北斗系统运行管理体系，实测表明，系统运行连续稳定，处于世界先进水平。同时通过大力拓展分米级、厘米级定位和特色服务、大众化应用，深化北斗与新技术融合发展，聚力打造“北斗+”“+北斗”产业新模式、新业态。2020年，国内相关总产值已超过4000亿元，海外运用加速落地，已在全球120多个国家和地区得到应用。

江西省委书记刘奇致辞时表示，江西是人民军队的摇篮，国防工业的发源地，也是传统军工大省，发展北斗产业具有独特的优势。近年来江西抢抓北斗重大专项示范机遇，扎实推进全国首个基于北斗技术的低空空域管理改革试点，大力培育北斗战略型新兴产业，率先在智能公交、智慧变电等领域开展示范应用；开工建设北斗科技园，北斗产业园等一批重大项目，组建成立江西北斗应用研究院、南昌大学北斗学院；推出能源互联网北斗智能芯片等一批高端芯片和终端产品，北斗产业保持良好的发展态势。刘奇热忱欢迎大家更多地关注江西、投资江西，携手共谱北斗产业发展的新篇章。

本届年会得到了国内外卫星导航界的积极响应。国家有关部门和地方政府领导，卫星导航领域专家、学者，研究机构和企业代表，美国、俄罗斯、欧洲、日本等国外卫星导航系统主管部门和国际组织官员，共万余人通过线上线下参加本届年会。

(责编：赵竹青、初梓瑞)