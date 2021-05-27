优化就业服务 用好就业政策 推进就业育人

教育部门多措并举促进高校毕业生就业创业

本报记者王若辰

后疫情时代，高校毕业生的就业情况还好吗？

高校毕业生能否高质量就业，表面来看是个人的事，实则关系到民生大计及人力资源配置，一头连着国家社会，一头连着千家万户。5月17日至23日，教育部“2021届高校毕业生就业促进周”系列活动在全国开展，除了一系列大型招聘会、校企供需对接会、就业育人活动外，“24365校园网络招聘服务”平台还为广大高校毕业生提供“不打烊”的就业服务，让毕业生吃下“定心丸”，也为“稳就业”注入“强心剂”。

全力促进就业服务提质升级

“就业促进周”期间，全国2800多所高校累计举办10000场以上校园招聘会，各地和各行业就业指导委员会相继举办约100场区域性、行业性、联盟性线上线下专场招聘会，充分挖掘就业岗位资源。

“做好高校毕业生就业工作，首要的是做好人岗匹配”，教育部副部长翁铁慧介绍说，“今年，为确保就业局势保持稳定，教育部总结工作经验，指导各地各高校开源拓岗，用好‘互联网+就业’新模式，创新供需对接方式，努力实现就业岗位与毕业生精准匹配对接。”

教育部为高校毕业生与中小企业牵线搭桥，在“24365校园网络招聘服务”平台线上举办“全国中小企业网上专场招聘高校毕业生”活动，帮助中小微企业吸纳高校毕业生就业，同时引导高校加大校园招聘对中小微企业开放力度。

在加强重点群体就业帮扶方面，教育部实施低收入家庭毕业生、少数民族、残疾等重点群体毕业生就业创业能力提升行动，在全国高校中建设100个“全国普通高校毕业生就业能力培训基地”，每年免费为10万以上贫困毕业生提供线下就业能力培训，并确保有培训意愿的贫困毕业生线上培训全覆盖。此外，要求各高校按照“一人一档”“一人一策”建立健全工作台账，对需要帮扶的毕业生“拉一把”。

为拓展“就业＋互联网”新模式，教育部会同12大社会招聘机构，全面升级“24365校园招聘服务”，建设高校毕业生智慧就业平台，为高校毕业生提供24小时网上校园招聘服务。围绕中西部地区就业、重点地区和城市引才推介、大学生参军入伍等主题，开播“24365互联网＋就业指导”系列公益直播课，充分发挥大学生就业创业指导专家库的作用，打造就业指导“名师金课”。

各地各高校也花心思下力气，为毕业生就业创业开路搭桥、保驾护航。

北京市教委精准服务学生求职需求，一季度已举办教育类、医疗类、建筑类等线上双选会26场，提供岗位25万余个；

北京中医药大学为毕业生提供免费孵化场地、公司注册“绿色通道”、创业启动金、项目制的一站式服务等10项帮扶政策，并录制60个模块的《大学生创新创业基础》视频课，为毕业生创新创业插上翅膀；

西南财经大学开展“西财公考加油站”“简历诊所”“模拟面试”等各类就业指导活动200余场次，服务学生6000余人次，并引入求职指导、职业适应等第三方线上诊断辅助系统；

东北大学春季双选会首次设立“职业咨询专区”，指导老师们围绕考研与就业选择、求职准备、发展目标确立等个性化问题为学生现场答疑释惑；

北华大学实施“筑梦家乡”专项行动，将2021届省内毕业生信息传递给生源地人才部门进行精准对接。

东北师范大学举办“共享就业”专场招聘会，东华大学连续9年开展毕业生全覆盖的就业情况调研……

保持毕业生就业政策支持力度

找工作也“内卷”？莫让“错觉”助长焦虑，就业还有“开源”空间。

教育部积极拓宽基层就业渠道，围绕乡村振兴战略，引导各地各高校做好“特岗计划”“三支一扶”“西部计划”等基层项目组织招录工作，鼓励采用市场化、社会化办法，引导毕业生围绕城乡基层社区各类服务需求就业创业。

为加大“双创”支持力度，教育部会同有关部门落实大学生创业优惠政策，指导各地各高校挖掘平台经济、共享经济等新业态中的就业机会，引导毕业生发挥智力优势，到战略性新兴产业、现代农业、现代服务业等领域创新创业，多元化多渠道就业。

此外，深入推进大学生征兵工作，鼓励高校毕业生创造“迷彩青春”；扩大科研助理招录规模，增强科研助理岗位吸引力。

要确保高质量就业，还需树立正确用人导向。推动中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》落实落地，要促使党政机关、事业单位、国企带头扭转“唯名校”“唯学历”用人导向，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，改变人才“高消费”状态，不拘一格用人才。将存在就业歧视、欺诈等问题的用人单位纳入黑名单，定期向毕业生发布警示提醒信息。

引导更多毕业生到祖国最需要的地方去

“企业进校招聘好比‘摘果子’，前期‘施肥、培土’工作尤为重要，只有果树壮大才会结出‘好果子’。”上海飞机设计研究院刘树新在太原理工大学举办的“大飞机文化进校园”就业育人公开课上的一席话，道出了“就业育人”的本质。

“就业促进周”期间，全国高校开展以“成才观、职业观、就业观”为核心的就业育人主题教育活动，上好“就业思政课”，引导大学生把个人理想追求融入现代化国家建设新征程。

“高校促就业不能只盯着就业率这个数字。”教育部高校学生司司长王辉表示，“要把立德树人融入就业工作各个环节，始终以服务国家重大战略需求和助力学生成长成才为工作目标，引导更多毕业生到祖国最需要的地方就业创业、建功立业。”

“24365”是招聘服务平台，更是一种精神——高校毕业生就业创业工作的背后，是无数老师、辅导员24小时、365天的付出，为毕业生提供“四心”服务，做到毕业教育动心、就业指导入心、就业服务暖心、就业跟踪贴心，陪伴莘莘学子顺利走好毕业前的“最后一公里”。

(责编：王震、初梓瑞)