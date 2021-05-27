干净整洁的厂区环境，繁忙紧张的生产车间，员工们饱满热情的工作状态……如今的北方重工处处透露着勃勃生机。据了解，在实施混改之后，员工们能充分参与到企业生产经营的每个环节，把企业当成自己的“家”，充分发挥创新创造力。

贡献有大小 精神无高低

春风带来了万物复苏的暖流，但对于王军来说大风天是对他最大的考验。作为后勤服务中心环卫绿化班的班长，时刻保证厂区内的清洁是他的分内工作。“遇到大风天清扫工作就特别难搞，经常没等垃圾收集起来又被风刮走了。后来我们申请购买了塑料折叠防风簸箕，大概成本在15-20元左右，用起来倒是能起到防风的效果，但是收集量太小，工作效率也不是很高。”

为了解决这个问题，王军和班组里的刘承恩一起动手，仔细琢磨怎样才能够提高工作效率，平时更是细心观察环卫工人所使用的一些工具。最后，他们决定用废旧铁线和大米袋子相结合，做一个样子试试。先用旧铁线围城方圈，将米袋子口绑扎，再将铁线固定在木杆上，这样就做成了，经过路面保洁工人的现场试用，效果很好，即达到了防风效果又解决了容量小的问题，很好地提高了劳动效率。

第一把样品成功后，他们的信心更足了，开始利用休息时间制作更多的防风簸箕。“虽然节约的成本不是很多，但从点滴做起，每个人都参与其中，涓流入海，就能产生很好的效应，也能为企业早日腾飞尽一份力！”王军告诉记者。

敢想敢干 变废为宝

热处理分厂有一件“老古董”，一台1974年2月份投入使用的100t压力机！作为热处理工序的主要辅助设备它对φ80mm以下直径轴类工件、φ60mm以下厚度板类工件热处理后产生变形进行校直处理。服役近40年，这台设备早已“疲惫”，已经出现漏油的情况。再贸然使用下去整台设备将有可能报废，况且生产任务也不能中断，怎么办？

为了挽救这台“老伙伴”，热处理分厂上上下下都在积极的想办法。水有源、树有根，设备漏油有原因，找到源头也许就能解决问题。于是维修人员丁立佳、杜光快速对设备进行拆卸，发现缸体局部出现裂纹，导致设备漏油。技术人员接到反馈后马上到现场进行查看，发现裂纹位置在液压缸体顶部，共2处，裂纹长度分别为63mm、58mm，裂纹开裂范围在缸体密封圈外，可以进行修复。可新的问题又出现了，经过化验，缸体的材质为铸铁件，可焊性很差，焊接过程极易造成裂纹延展。

为了解决这个问题，技术人员反复测量、分析，最终给出了先加工再热装紧固套的修复方案。通过各部门的紧密配合，目前修复好的设备已正常投入使用，不仅有效确保了生产进度按工期正常推进，而且大大节约了成本，整个修复过程仅花费255元。

手巧不如家什妙 效率提升靠改造

在装配车间，电动扳手的嗡鸣声盖过了梁东宁的讲述，100多件烧结机台车要赶工期发货，而如此多数量的台车要在短时间之内干完在以前是不可能的。台车装配中螺栓把合量极大，又是自锁螺栓螺母，工件把合有各种角度各种位置，大大降低了装配速度。为了加快装配速度，目前各企业普遍采用电动扳手，虽然普通位置效率很高，但仍有许多极限位置因为空间狭小，造成螺栓无法把合，只能使用传统的扳手把合自锁螺栓螺母，既费力又耗时，最快也需5-7分钟才可完成，而且无法持续工作。这使得每台台车把合至少需要耗时1.5小时。

梁东宁是一名车间主任，为了能够确保工期，他发动员工开动脑筋。有一名叫于松林的员工，他找到一套废旧的万向接头和套筒扳手，并把套筒接头焊接在了万向接头的两侧中心位置，这样可以轻松更换各种型号的套筒，再把自制的万向接头及套筒连接在电动扳手上，一个自制的万向电扳手就这样制成了。使用这种自制的万向电扳手把合一台台车螺栓只需十几分钟，提高效率达到16～17倍。按单台烧结机150台台车计算，可节省195小时，极大的提高了工作效率。（高尔歆）

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