本报记者 孙 超

近日，湖南省益阳市资阳区春雨淅沥，已经脱贫的冷桥毕正穿着雨衣，忙着打扫小区卫生。“现在住进了楼房，又离医院近，我身上的老毛病，比以前好多了。而且还有了这份搞卫生的工作，心里更踏实。”冷桥毕说。

冷桥毕一家曾是资阳区新桥河镇龙光桥村的贫困户，夫妻均患有慢性病，每月药费上千元。2019年，冷桥毕享受资阳区易地扶贫搬迁好政策，搬进新桥河镇易地扶贫集中安置小区。小区离镇卫生院不足500米，且新规划的卫生院新址就在小区对面。

在资阳区，各个安置点都有乡镇卫生院派驻的服务医生，并由乡镇卫生院对安置点常住人口开展家庭医生签约服务，每季度至少上门一次对开展规范慢性病管理，对长期外出务工的人群则采用线上随访与上门服务相结合的方式提供服务。

资阳区委常委、常务副区长黄瑛介绍，资阳区像冷桥毕一样易地扶贫搬迁住上了新家有3511人，他们分批入住十多个安置小区和安置点。为了全面解决搬迁群众普遍关注的热点难点问题，为群众办实事，当地推行了“就业、就学、就医、文化活动、治安管理”五进安置小区的政策，全力续写易地扶贫搬迁“后半篇文章”。

为了保证搬迁户就业稳定，资阳区统筹整合部门资源。通过开展专场招聘会等活动，共提供销售员、导购员、保洁、车间普工等8000余个就业岗位，有效解决了有劳动能力有就业意愿的搬迁群众的就业问题，实现了“就业户清零”。

按照资阳区统一部署，各个安置小区义务教育阶段的学生，都签订了区、乡、村三级“控辍保学”责任状。通过完善学籍系统，定期开展数据比对，加强动态管理，当地未出现一例辍学。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 14 版）

(责编：王震、初梓瑞)