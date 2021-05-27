本报记者 秦瑞杰

在未来几年内，继续以循环经济发展为导向——这是宁夏中卫市中宁县兴尔泰集团2020年提出的发展目标。2003年，李兴元收购破产的中宁县化肥厂，成立宁夏兴尔泰化工集团有限公司，继续生产化肥；时至今日，兴尔泰集团已自主研发申请三项节能国家专利，每年可节约大量无烟煤，利用电石尾气生产化工产品。循环经济的强大动力极大地促进了兴尔泰经济效益的增长。兴尔泰集团总裁李兴元表示，环保是兴尔泰的立身根基。

促环保，发展循环经济

兴尔泰的老厂区内，机器轰鸣，可作为化工企业，这里却几乎闻不到异味。原来，早在2008年，兴尔泰便投入上亿元环保资金，通过技术改造，将电石尾气对空排放改为回收用于合成氨生产，尾气中的一氧化碳和二氧化碳通过碳化工艺被转变成碳酸氢铵，大大减少了排放。

“民营企业怎么一步步做大？怎么在市场中站稳脚跟？是循环经济给了我们竞争优势。”安全总工程师何宝伟告诉记者，过去电石尾气排放会造成极大的能源浪费和环境污染，集团技术部部长卓粤便带领技术部迎难而上，将尾气回收利用到合成氨系统，经过不断试验，于2017年一次性安全开发成功。现在，这项专利成果为生产线年节约大量无烟煤和电。

此外，兴尔泰也一直努力加强环境保护、落实节能减排目标。据介绍，集团通过打造从源头到终端的“全绿色产业链”，成为自治区“循环经济试点企业”。

做实事，助力山区脱贫致富

化肥是重要的农资。据副总经理哈永国介绍，兴尔泰自投产至今，一直对西海固农户实行让利补贴。

“接手倒闭的化肥厂，就是因为我从小生活在农村，非常清楚化肥的重要性。”李兴元回忆，“其实当时心里也没底，就是想为家乡做点事、为农民做点事。”

据李兴元介绍，截至目前，兴尔泰生产的长效肥已占有西海固地区较大的市场份额，成了当地农民土地里重要的肥料来源。

李兴元告诉记者，化肥生产讲究薄利多销，适合西海固地区情况的长效肥是一种附加值较低的产品，但多年来，兴尔泰向西海固等地定向销售低价长效肥10万吨，助力山区脱贫致富。

抓党建，激发创新活力

“没有党的引领，就没有兴尔泰的今天；不抓好党建工作，就没有兴尔泰的未来。”历经十几年的发展，一个破产的化肥厂如何蜕变为年产值近17亿元的企业？哈永国说，这种转变，正是靠着人才，靠着基层组织建设。

兴尔泰集团党支部的39名党员在厂区划分了“党员责任田”和“示范先锋岗”。他们平均年龄约35岁，遵循“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的思路，生活上互相扶持，工作中互相启迪。

荣获中卫市先进工作者和优秀共产党员称号的集团总工程师曹杰，便是在这种氛围下成长起来的。2015年，兴尔泰决定将每年4万吨合成氨小型氮肥生产系统增容扩量，技改为每年8万吨的中型合成氨系统。曹杰勇挑重担，组织人员出去培训并引进20多名业内优秀操作手，从设备的试压试漏到气密性检查，在生产的各个环节进行试验，使公司合成氨系统压力由原来的30兆帕降低至26兆帕，不仅实现了每年8万吨的合成氨生产能力，工业总产值也由原来的每年5000万元增加至2亿元。

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《 人民日报 》（ 2021年05月27日 15 版）

(责编：王震、初梓瑞)