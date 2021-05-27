田 轩

应对人口老龄化，更深层次的方法应该是在供给侧提高人力资本水平和科技创新能力

第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口占18.70%，与2010年相比上升5.44个百分点。

习近平总书记强调：“人口老龄化是世界性问题，对人类社会产生的影响是深刻持久的。”从全球视野来看，人口增长减速并非中国独有，人口老龄化是世界趋势。根据联合国的测算，到2050年，全球65岁及以上人口占比将上升至16%。面对现状，我们应该跳出“站在当下看当下”的思维，向调整发展思路求出路，告别以资本和劳动力投入为主要驱动力的增长思路，谋求更可靠、更可行、更可持续的全要素生产率提高。

依据经济学的基本原理，一国的产出由人口、资本和生产效率决定。伴随着我国目前劳动人口减少、人口红利边际递减，如果人口质量和素质不能得到有效提升，如果生产效率不能因为科技创新而得到提高，就难以适应改革发展的需求，对供给和产出造成消极影响。因此，一方面要拓展人口质量红利，提升人力资本水平和人的全面发展能力，另一方面要依靠科技创新提高生产效率。通过这两个方面来提质增效，能更好对冲人口红利变化的影响，为经济可持续发展奠定更坚实基础。这说明，应对人口老龄化除了在需求侧抓住“银发市场”的新机遇之外，更深层次的方法应该是在供给侧提高人力资本水平和科技创新能力。

也就是说，应对人口老龄化，我们需要告别依靠大量粗放、低附加值人力投入获得收益的发展老路，通过提高人力资本水平和技术创新能力，实现真正的高质量发展，走上一条经济社会在老龄化趋势下依然可以保持长期可持续增长的发展道路。我们要通过生产要素“质”的系统重塑，着力提升效率，来对冲人口红利变化“量”的风险。应当看到，生产要素的系统化重塑，最关键的是要打好科技创新引领的根基。由此，我们更要深刻理解习近平总书记的重要判断：“现在，我国经济社会发展和民生改善比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，都更加需要增强创新这个第一动力。”

自主创新对于经济体系畅通运行十分重要。只有真正补齐我国在科技创新领域的短板，才能打通经济发展的堵点，形成经济持续增长的内生动力。为此，一方面要发挥制度优势，用好新型举国体制，攻克关键核心技术，提升产业链供应链现代化水平；另一方面需要牢牢把握“人”这个核心要素，通过创新人才建设，推动“人口红利”向“人口质量红利”转变，营造吸引人才、重视人才、培养人才、留住人才的良好创新环境。

（作者为清华大学五道口金融学院副院长、教授）

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 05 版）

(责编：王震、初梓瑞)