本报记者 王 丹

鲜花盛开，花田漫紫，种粮大户易茶牯正在田里疏渠排水，“我一个种地的如今变‘花匠’了。”老易笑道。

老易是江西省宜春市上高县翰堂镇人，在前几年可是笑不出来。“那时土壤板结成一块一块的，秧苗容易倒伏，产出的稻子也因为重金属超标没人要。”老易没辙，只好抽水晒田给地“透气”。

2017年秋天，土肥站的同志下乡调研后给老易解了惑：“我们这里本是红壤，前些年氮肥越用越多，又是双季产，导致土壤酸化，水稻重金属聚集，形成‘镉米’。”

遇上这难题的可不止老易一家，2018年起，上高县“镉米回购”“酸壤治理”两手抓，切实保障农户利益和粮食生产。

治酸壤，先调酸。技术员挨家挨户科普，引导农户往地里撒上生石灰。一亩地300斤生石灰、500克土壤调理剂，全部由政府免费提供，每亩还有30元人工补贴。在政府帮助下，老易找机器下了生石灰……

一边下石灰，一边减氮肥，农民科学施肥养地的理念逐渐树立起来。“如今谁还闭着眼买化肥？”老易点开手机，亮出“秘密武器”——眼前的“江西省测土配方施肥系统”，使用卫星定位到地头，土质、季节一清二楚；针对性给出5种施肥配方，频次、剂量一目了然。“现在种粮用肥，真是科学定制嘞！”

江西农业大学、省农科院联合在上高县建立示范点，开展“减肥试验”：施有机肥强地力，推广水肥一体化提高肥效，推广新型收割机促秸秆还田；“科技赶集”，让农技专员到集镇“摆摊”做科普，把印有施肥建议的海报、年历免费送到农户家，还给种粮大户开培训班……

“地靠花养，田肥稻才壮！”老易变“花匠”，就是接受了这一套科学理论——油菜花和红花草，是替代化肥的天然“绿肥”。2018年，江西开启水稻油菜轮作试点，种植一亩油菜，政府补贴150元；种植红花草，政府免费提供种子，每亩还补贴20元的人工费用于开渠撒播。老易家的460亩地，如今有260亩都种上了油菜花和红花草，不仅省钱、环保，还提高了土地利用率。

红酸壤改造后，水稻产量稳步增长，品质也随之提升。之前市场价每一百斤稻98元，去年底则卖到了118元，优质稻更是高达148元。“扣掉价格浮动，也着实卖了好价钱！”老易很感慨，“种了这么多年地，才发现讲科学真的太有用了！”

“十三五”时期，上高县经过酸化治理的土地，化肥用量逐步减少，耕地质量等级提高，亩均节约成本70元至150元，增收300元至500元，上高县绿色大米等农产品也畅销外省。尝到甜头的老易信心十足地说：“来年我要再多承包500亩！”

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 06 版）

(责编：王震、初梓瑞)