海南省委书记 沈晓明

图①：繁忙的东方市八所港。

陈元才摄

图②：蓝天下的海口城市风光。

张 茂摄

百年党史波澜壮阔，百年初心历久弥新。海南是我国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验高水平开放政策的独特优势。建设海南自由贸易港，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，对完善和发展中国特色社会主义制度、构建人类命运共同体具有重要意义。海南深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬艰苦卓绝、孤岛奋战、二十三年红旗不倒的琼崖革命精神和敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动中国特色自由贸易港建设顺利开局、蓬勃展开。

牢牢把握“中国特色”，确保正确政治方向。准确把握“中国特色”核心要义，把坚持中国共产党领导、坚持中国特色社会主义道路、坚持以人民为中心、坚持社会主义核心价值观、坚持新发展理念贯穿到自由贸易港建设的全过程各方面。以党的政治建设为统领，全面加强党的建设，教育引导党员干部善于从政治角度分析经济问题、把握开放力度、看待改革效果、观察社会现象，注重防控贸易、投资、金融、意识形态等领域各类风险，做到既“放得开”也“管得住”。深入开展党史学习教育，强力推进正风肃纪反腐，在全省开展作风整顿建设年行动，出台公职人员容错纠错办法，努力营造风清气正的政治生态，带动全省上下干事创业热情空前高涨，确保自由贸易港建设始终沿着正确轨道前进。

全面贯彻新发展理念，发展质量显著提升。在房地产调控、疫情影响和政策性财政减收等三重压力下，持续奏响练内功、转动能、引外力“经济转型三部曲”。在练内功上，以壮士断腕决心摆脱经济对房地产业的依赖，产业投资占比从不到40%上升至超过60%，经济增速超过全国平均水平，成功走出转型“阵痛期”。在转动能上，加快建立“3+1”现代产业体系，做好吸引境外高端购物、医疗和教育等三篇消费回流文章。成功举办首届中国国际消费品博览会，向世界展示了中国消费市场的巨大潜力。打造“陆海空”三大未来产业，“南繁硅谷”建设取得实质性进展，崖州湾种子实验室挂牌成立。在引外力上，着力引进外资和央企到海南投资兴业，实际利用外资连续3年翻番，央企及央企子公司在琼营业收入与2018年相比增长超20倍。去年主要经济指标好于全国平均水平，新设企业、引进人才、离岛免税购物等指标均实现翻番。今年一季度，全省地区生产总值同比增长19.8%，两年平均增速7%，增速均位列全国第二，固定资产投资同比增长20.3%，社会消费品零售总额同比增长61.6%，经济在恢复性增长中实现“开门红”。

着眼长远夯基筑台，发展环境不断优化。着眼把政策环境、生态环境和营商环境打造成为海南的核心竞争力，打造一流政策环境，放宽市场准入、外商投资准入、“两个15%所得税”、进口原辅料“零关税”正面清单、进口交通工具及游艇“零关税”正面清单、自用生产设备“零关税”负面清单、开放客运和货运第七航权、“中国洋浦港”国际船舶登记等系列关键核心政策落地实施，海南自由贸易港法呼之欲出。打造一流生态环境，扎实推进国家生态文明试验区建设，热带雨林国家公园体制试点通过国家验收，新能源汽车保有量高出全国平均水平1.3倍，实行全面“禁塑”，装配式建筑面积连续3年翻番，历史性实现全岛生活垃圾“零填埋”，PM2.5浓度均值下降到13微克/立方米，确保把绿水青山、碧海蓝天留给子孙后代。打造一流营商环境，把制度集成创新摆在突出位置，累计发布12批116项创新案例，其中4项被国务院向全国推广，设立海南版国际贸易、国际投资和人才服务“单一窗口”，大幅压缩审批时限，极简审批广受欢迎，“一枚印章管审批”全面推行，洋浦保税港区试行“一线”放开、“二线”管住进出口管理制度，贸易和投资更加自由便利，吸引各类要素加快集聚，反映出中外投资者对海南自由贸易港建设的强烈信心。

坚持以人民为中心，让广大群众共享发展红利。牢记“江山就是人民，人民就是江山”，坚持把财政支出的75%以上投入民生领域，高质量打赢脱贫攻坚战，5个贫困县全部摘帽，600个贫困村全部出列，65万名建档立卡贫困群众全部脱贫；加快建设安居型商品住房，满足岛内居民和引进人才住房需求；洽谈引进优质教育资源合作办学102所、优质医院49家，基本实现“家门口上好学”和“小病不进城、大病不出岛”；扎实开展扫黑除恶专项斗争和新一轮禁毒三年大会战，社会大局和谐稳定；坚持“外防输入、内防反弹”和“管住关口、放活内部”防控措施，疫情防控工作有力有效，推动了海南较早恢复经济社会发展常态。

回首百年路，再上新征程。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，蹄疾步稳推进海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设，为谱写全面建设社会主义现代化国家海南篇章而努力奋斗！

本期统筹：赵 鹏 白剑峰 周亚军 王君平

版式设计：张芳曼

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 09 版）

(责编：王震、初梓瑞)