本报记者 赵 鹏 周亚军

走进海南农垦博物馆，两株粗壮高大的橡胶古树闯入眼帘，它们亲历了海南岛种植橡胶的百年风雨，更见证了新中国的植胶奇迹——在世界公认的植胶禁区、北纬18°以北广大地区大面积成功种植橡胶，这是海南肩负国家战略的发端。

沧海桑田，斗转星移。当历史的车轮行进到2018年4月13日，三十而立的海南省迎来新时代的伟大征程——习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动，赋予海南全面深化改革开放和建设中国特色自由贸易港的重大使命，这是党中央着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的重大战略决策。

3年来，海南省委、省政府认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“闯”为基调、“稳”为基础，远近结合、小步快跑，自贸港建设顺利开局、蓬勃展开，海南全面深化改革开放呈现蹄疾步稳的良好局面。

政策措施有力，自由贸易港建设展新貌

“售价一两百万的汽车，一个上午就售出4台。”5月7日—10日，首届中国国际消费品博览会在海口举办。凯沃国际贸易公司董事长李泽源兴奋不已，他从第一天就后悔参展车辆带少了，在“多卖一辆”和“多展一阵”之间生起“幸福”的烦恼。

李泽源去年回国注册公司，具备免税车业务资质，正借力自贸港东风拉长产业链条，从平行进口向零售、4S店、维保拓展。

火热的不只是汽车，消博会从第一天开始就人气爆棚：首单签约30亿元的智慧农业项目、签下亿元订单的爱丁顿洋酒、绿地集团与嘉里互通敲定上万吨巴西美利华牛肉订单……

“海南自由贸易港处在国内国际双循环的‘8’字形中间的重要交汇点上，对内对接超大规模国内市场，对外吸引全球优质资源集聚。”海南省委书记沈晓明说，2020年7月实施离岛免税购物新政以来，日均销售额超过1.3亿元，同比增长241%。

3年来，海南蹄疾步稳开新局：放宽市场准入、“两个15%所得税”、进口原辅料“零关税”正面清单、进口交通工具及游艇“零关税”正面清单、自用生产设备“零关税”负面清单、开放客运和货运第七航权、“中国洋浦港”国际船舶登记等一批自贸港关键政策落地实施。消博会开幕当天，生物医疗科技公司艾纳诗集团很利落地将总部落户海口国家高新区。

呵护绿水青山，做好生态优先大文章

每立方厘米12.5万个！

这是海南吊罗山热带雨林负氧离子含量监测到的最高值。

海南热带雨林国家公园试点区面积占全国国土面积不足0.046%，却拥有全国约20%的两栖类、33%的爬行类、38.6%的鸟类和20%的兽类。

海南生态这么好，还需要保护吗？

“特别需要！”海南热带雨林国家公园管理局吊罗山分局副局长叶卢宗的回答斩钉截铁，“海南拥有我国分布最集中、保存最完好、连片面积最大的热带雨林，热带雨林是岛内三大河流发源地，更是优质空气质量的保障。”

海南牢记国家生态文明试验区战略定位，在生态文明体制改革上先行一步。

海南热带雨林国家公园以五指山、鹦哥岭、尖峰岭、霸王岭、吊罗山、黎母山等国家级自然保护地为核心，连通了19个自然保护地及周边天然林、公益林区，总面积4403平方公里，约占海南岛陆域面积的1/7。

良好的生态环境是海南发展的最强优势和最大本钱，近年来，海南出台实实在在的政策保护生态：取消12个市县GDP考核，对热带雨林国家公园核心保护区内白沙、东方、五指山、保亭4个市县470户1885人实施生态搬迁，历史性实现生活垃圾零填埋、全面“禁塑”、装配式建筑面积连续3年翻番……

负氧离子吸引游客，极简审批招来企业，海南把生态环境和政策环境、营商环境一起作为自贸港建设三大核心竞争力来打造，累计发布制度集成创新案例12批116项，设立海南版国际贸易“单一窗口”，压缩审批时限七至八成，“一枚印章管审批”全面推行，洋浦保税港区试行“一线”放开、“二线”管住进出口管理制度，贸易和投资更加自由便利。

坚守为民情怀，统筹城乡共同富裕

党的十九大提出乡村振兴战略后，琼海市嘉积镇立足实际，成立龙寿洋农业公园乡村振兴党支部，书记由镇党委委派，党员跨行业、跨领域、跨身份，不仅有镇村干部，也有公司管理者、合作社社员、村民。

“党支部主要是管方向，最初是担心引进来的企业，在姓‘房地产’和姓‘农旅’的问题上摆不正。”嘉积镇党委委员、龙寿洋乡村振兴党支部书记何志慧说。

过去3年，海南以壮士断腕之决心，奋力摆脱房地产依赖。房地产投资从60%下降到40%，税收比重从50%下降到30%。与此同时，旅游、互联网、油气三大产业迈入千亿规模，新增市场主体超过过去30年总和，实际利用外资超过过去30年一半以上。

“党建抓实了，企业与村民抱团发展，省下许多沟通成本；政策明了审批便捷，干事创业有了好氛围。”海南参圆文旅投资公司村企合作部总经理章新宇说。

近年来，海南坚持五级书记抓扶贫，2700多支乡村振兴工作队、8583名队员深入每个村庄，5个贫困县全部摘帽，600个贫困村全部出列，65万名建档立卡贫困群众全部脱贫。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 09 版）

(责编：王震、初梓瑞)