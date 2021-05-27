本报记者 强郁文

沿着福银高速一路疾驰，自武汉绕城高速驶上阳逻大桥，15分钟后便抵达武汉港阳逻港区二期集装箱码头。

集卡车穿梭不息，龙门吊长臂舞动，集装箱堆放整齐。每天，货物由四面八方汇聚于此，从这里漂洋过海或分运内地。

“船头摆正！”码头上，武汉港集装箱有限公司工作人员刘明浩手持对讲机与船长通话，指挥着从上海洋山港驶来的“汉海5号”轮靠泊。这是一艘江海直达的新型船，可装载1140个标准箱，比普通集装箱船翻了一番。

“汉海5号”船东、武汉新港长海国际集装箱航运有限公司总经理杨敏算了一笔账：相比现行600标箱的主力船型，“汉海5号”轮单箱成本降低了30%左右，每年可为货主节约物流运输成本上百万元。

2017年，长江干线武汉至安庆段6米水深航道整治工程开始实施。“这相当于在武汉到上海之间开辟了一条‘水上高铁’。”武汉新港工委书记、管委会主任张林说。

当年，武汉新港管委会牵头推动船舶大型化，建设汉申线（武汉—上海洋山）1140集装箱示范船。目前，5艘“汉海”系列集装箱船相继投入运营，长江中游与长三角地区能更好地“牵手”，在港航物流与贸易方面深化合作。

临近中午，回到办公室的刘明浩匆匆吃了几口饭，坐在电脑前开始协调集卡车转运。

刘明浩所在的中央控制室，是货物集散中枢。入行20多年，他经历了从手工“排班”到系统“派活”的转变，见证了港口运行效率提升。

“从前，码头才是我的办公室。”刘明浩笑着说，“站在缆桩旁指挥货船靠泊、装卸，一天下来嗓子都哑了，得随身携带一杯胖大海。”现在，有了智能系统，在中控室就能完成大多数调度工作，每天上码头的时间不超过半小时。

中控室显示屏上，大到船停靠哪个泊位，小到每个集装箱由哪辆集卡车装载、放到堆场哪个位置，全部一目了然。“汉海5号”轮这样的大型船，一天便可完成装船起运，到港货物当天就能转运至仓库。

今年1月，阳逻港在长江中上游港口率先实现5G信号全覆盖。借助5G技术，未来集装箱可通过无人驾驶车转运，定位精确到厘米级。

“像这样的龙门吊，今后可以实现远程操作，每个驾驶员操作3至4台，效率大大提高。”刘明浩指了指不远处。不过，工作方式变了，他却更忙了。上个月，船舶集中到达，码头抢工，每天调度装卸3500多个集装箱。

“往年2至5月是集装箱运输的淡季，今年，淡季可不‘淡’。” 武汉港集装箱有限公司营运操作部经理余立麒介绍，从3月开始，阳逻港区二期码头4条作业线24小时满负荷运转。

今年1至4月，武汉港集装箱吞吐量达88.43万标箱，比2020年同期增长177.41%，比2019年同期增长62.91%。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 04 版）

(责编：王震、初梓瑞)