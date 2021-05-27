原标题：激活数据要素潜能 助推数字中国建设

5月26日至28日，中国国际大数据产业博览会（贵阳数博会）在贵阳举行。中国电科以“激活数据要素潜能，助推数字中国建设”为主题，重点选取网信体系和网络安全方面数字化解决方案，展示“数字政府”“数字社会”“数字经济”和“安全治理”等领域能力和实效。

打造数字政府“新”模式

面对数字化时代大机遇，中国电科在多年沉淀的行业知识基础上，基于技术和业务的融合创新，提出“云+数+应用+生态”的一体化数字政府整体解决方案，打造数字政府新模式。

该体系中，围绕数字政府发展趋势，以云基础设施为依托，以一体化数据赋能服务、领域知识工程赋能为核心，实现“一体化服务、一体化监管、一体化社管”于一体的政府治理中枢体系。这一体系在推动5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术和业务深度融合的基础上，充分重视激活数据要素，以数据为核心推动业务模式创新、新应用拓展、新技术突破、新服务创造和新资源开发。

目前，“云+数+应用+生态”数字政府模式，已在多地成功实践。在国家重点推动的政务服务和监管方面，中国电科承担了国家平台建设的任务，助力全国“一网通办，一网通管”，并向下进行覆盖延伸，同步建设部委级平台和省市平台，助力国家打造横向到边、纵向到底的全国一体化服务和监管体系。

服务数字社会“新”飞跃

数字化融入生活，给社会带来前所未有的变化。本次数博会，数十个重磅方案共同亮相，覆盖了城市管理、政法、交通、水务、文旅等多个方面。

城市管理方面推出了“数动能”产品系列、社会管理信息化平台、城市一码通、城域物联专网等。政法方面推出了政法数据服务平台和产品、智慧海洋执法监管平台等。交通方面推出卫星遥感重大交通基础设施健康监测系统、城市交通大数据平台、道路停车电子收费与动态监测系统等。水务方面推出了智慧水务整体解决方案、智慧引调水工程解决方案、引汉济渭工程智能调度运行管理系统等。文旅方面推出了智能媒体融合服务整体解决方案、智慧旅游整体解决方案。

其中，海洋执法监管方面，打造“快准稳”的情报挖掘平台，可以提高数据分析挖掘结果实时性与准确性，为海上维权提供更高效、更便捷的手段。智慧媒体领域，围绕媒体“策、采、编、发、评、控”全业务生产流程，打造智能媒体融合服务整体解决方案，服务客群覆盖主流报社、广电、出版单位，同时通过行业定制化解决方案，助力企业打造全媒体传播矩阵。智慧水务方面，通过建设透彻感知、全面互联、智能应用、泛在服务的智慧水利信息系统，助力政府管控更智能、业务运营更高效、水务管理更科学、为民服务更便捷、人水关系更和谐。

赋能数字经济“新”动力

数字技术的发展，给企业生产、管理带来了巨大的变化。作为企业数字化解决方案的重要提供商，中国电科带来了TECO工业互联网平台、数字孪生透明工厂、企业运营决策与管控平台等方案。

TECO工业互联网，以“一平台、多场景、云生态”为依托，通过全要素、全产业、全价值深度互联，推动企业生产和服务资源的优化配置，在数字化生产监控、智能化安全管控、智慧化运营管理等方面助力工业企业数智化转型，为工业企业业务开发、运营到全生命周期，提供有力保障。目前，该方案在中国华能、浙能集团、京煤集团、天津渤化等能源头部企业得到良好应用。

数字孪生透明工厂，可以实现对车间全要素监控数据的准确采集，实现对工厂中仿真对象各生产信息和统计信息的实时展现，为观察者提供逼真的生产车间仿真映射，并按照业务逻辑对采集到的数据进行有效处理。针对车间多层级的运行状态信息，尤其针对车间和产线的生产异常数据进行追溯，进一步实现对生产异常的快速定位。

基于大数据的企业运营决策与管控平台，支持用户企业实现全过程、全维度的企业经营态势分析，实现基于大数据和模型的经营管控可视化展示、自动化预警、决策支持和智能决策功能，覆盖企业客户分布、市场营销、经济运行、科技创新、科研生产、质量管理、供应链、人力资源等各业务领域，有力提升企业智能管理水平。

创建安全治理“新”模式

在数字时代，网络安全成为了一个焦点问题。本次数博会，中国电科带来了数据安全治理、区块链数字化服务、政务密码服务平台、移动应用安全平台等产品及解决方案，展示其在政企数字化建设领域安全保障能力。

数据安全治理系统是一款集数据梳理、安全防护和全面审计为一体的综合数据安全产品。它围绕政务数据共享交换场景，以数据识别和分类分级为基础，帮助客户建立数据分布和流动视图，对敏感数据实施保护，评估数据使用中安全风险。区块链数字化服务系统，在统一数字身份管理、数据可信存证与安全共享、数字资产交易流转、供应链协同、供应链金融等领域，都能提供区块链应用支撑能力。密码服务方面，向云厂商、云租户、应用厂商以及政务云主管部门，打造了一体化、泛在化、专业化、服务化平台的密码服务体系，在电子政务、物联网、车联网、智慧城市和大型央企得到落地使用。橙讯移动安全应用平台是基于商用密码核心技术打造的国家级移动安全应用平台，以安全即时通讯为入口，以保护工作数据安全为目标，实现安全沟通和安全办公。

(责编：赵竹青、初梓瑞)