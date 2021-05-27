原标题：勒索攻击导致损失超300亿美元 周鸿祎数博会出招护航数字经济

5月26，在2021中国国际大数据产业博览会“围绕数字经济创新·共建数据安全生态”论坛上，360集团创始人、董事长周鸿祎发表演讲时表示，当前，随着整个世界都在加速数据化，勒索攻击也正在成为数智时代的“死对头”。

“勒索攻击与传统的网络攻击不一样，因为它不撬你的保险柜，而是给你做一个更大的保险柜，把你的保险柜也锁起来，这样我也用不了你也用不了，你就只能交赎金。”周鸿祎直言，正是因为这一特点，传统的网络安全防范在应对勒索攻击时就会显得无效。

周鸿祎透露，仅2020年一年，360公司就接到并处理了3800多起勒索软件攻击事件。根据360安全大脑的监测，数字经济越发达的地区越是勒索软件攻击的重灾区，其中，广东、浙江、江苏排在前三位。在周鸿祎看来，这正说明勒索软件发生的频率和数字经济的发展程度成正比，数字化程度越高，被勒索软件攻击的可能性就越大。

周鸿祎强调，这几年勒索软件不断迭代进化，正在向APT化演进。其发展主要呈现6个趋势：

一是有组织犯罪更加高效，形成商业模式；二是攻击目标从个人转向对政府、重点企业和重点设施攻击；三是通过破坏数据导致基础设施停摆；四是攻击手法定向化、持续化，针对高价值目标的定向攻击越来越多，攻击技战术有针对性；五是技术手段也更加专业，勒索软件已经不是普通的病毒程序，开始利用0day漏洞或者高危漏洞，而且传播途径更加多样化，甚至可以通过供应链传播；最后，要求用加密货币支付，难以追踪攻击者，司法手段难以处置。

“勒索软件攻击向APT化演进，将使得预防、检测、响应、恢复难度越来越高，攻击者将更加猖狂。”周鸿祎断言，随着勒索软件攻击成本的降低，未来更多新的网络犯罪团伙加入到勒索软件攻击活动寻求快速获利，勒索软件攻击将越发大行其道。

而在当前，数字化仍是最重要的趋势，发展数字经济、建设数字中国是新时代高质量发展的新共识。而数智时代的核心是“大数据”。

“勒索软件攻击危害巨大，但这其实也只是数字时代网络安全新挑战的冰山一角。”在周鸿祎看来，数字时代有三大特征：一切皆可编程、万物均要互联、大数据驱动业务，本质是软件重新定义世界。一切皆可编程”意味着漏洞无处不在；“万物均要互联”意味着边界模糊、虚实打通，一切皆可攻击；“大数据驱动业务”意味着数据安全直接影响业务安全。

未来安全无小事。周鸿祎强调，企业等大型机构在应对高级别网络攻击面前，依靠传统的安全手段是无法应对的。对此，周鸿祎指出，应对数字时代网络安全新挑战，必须以底线思维、对抗思维，建立能够深度防御、协同联防的新体系。

“在这种情况下，如果各个单位还是各自为阵，自己装一点网络安全软件，对付小流氓、小木马没有问题，但肯定无法对付高级别APT攻击”。周鸿祎呼吁，我们要从更高层面，在国家一级、行业一级、城市和区域一级都要建立相应的网络安全防控体系。用这种体系、用更强大的安全能力，赋能各个单位，帮助各个单位做好安全防护。

他表示，360经过十多年的网络攻防对抗中，跟全球的黑客都交过手，总结、沉淀了一套新方法论，也形成了一套新的以安全大脑为核心的网络安全能力体系，该体系目前已陆续落地服务于重庆、天津、上海、贵州等省市，青岛、鹤壁、苏州、郑州、珠海等地级市。未来，360将依托这一套体系，立足国家的数字化，当好“安全卫士”的角色，为国家、政府、行业、企业做好网络安全服务，为网络强国和数字中国贡献力量，为数字时代保驾护航。

(责编：李源、董童)