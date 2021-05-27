原标题：全国第三届土壤调理与修护高层研讨与论坛召开

5月22日-23日，以“加强高标准农田与耕地质量建设 端牢中国饭碗”为主题的“全国第三届土壤调理与修护高层研讨与论坛”在河南省郑州市召开。

5月22日，国家农业农村部耕地质量监测保护中心组织以农业农村部耕地质量监测保护中心副主任、研究员李荣为组长，中国科学院南京土壤研究所所长、研究员沈仁芳，农业农村部耕地质量建设和管理专家指导组副组长、中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员韩晓增，中国科学院南京土壤研究所研究员朱安宁，中国农业大学资源与环境学院教授王敬国，农业农村部耕地质量监测保护中心研究员陈守伦和河南省土壤肥料站副站长、研究员徐献军等为成员的专家组对焦作市武陟县高标农田小麦应用松土促根土壤改良技术示范区进行现场测产和耕层影响评价。

该示范区位于武陟县北郭乡岳马蓬村保红农业专业合作社小麦田。示范总面积80亩，采用大田比对方法，设2019年应用区（AS19）、2020年应用区（AS20）、2019-2020年连续两年应用区（AS19-20）和对照区（CK）4个处理。对照区常规施肥，应用区在常规施肥基础上于整地前施用松土促根剂2kg/亩，各处理灌溉、病虫害防治等农艺操作完全一致。

测产结果显示：2019年应用区（AS19）较对照区每亩小麦增产45.4 kg，增产幅度8.2%；2020年应用区（AS20）较对照区每亩小麦增产98.5 kg，增产幅度17.9%；2019-2020年连续两年应用区（AS19-20）较对照区每亩小麦增产120.6 kg，增产幅度21.9%。2019年应用区（AS19）耕层深度较对照区增加3 cm；2020年应用区（AS20）耕层深度较对照区增加5 cm；2019-2020年连续两年应用区（AS19-20）耕层深度较对照区增加7 cm。

23日上午，与会专家学者及各地代表对武陟县高标准农田土壤改良示范区进行了现场观摩。在示范区，武陟县土肥站站长、研究员谢文照介绍：本块高标准农田根据示范要求做了4个处理，分别是2019年应用区（AS19）、2020年应用区（AS20）、2019-2020年连续两年应用区（AS19-20）和对照区（CK）。对照区常规施肥，应用区在常规施肥基础上于整地前施用松土促根剂2kg/亩，各处理灌溉、病虫害防治等农艺操作完全一致。今年3月份调查，施用区的小麦长势健壮、分蘖多、毛根多和土壤疏松，明显要比对照区的小麦好的多。

“松土促根剂对促进根系生长、加深土壤耕层效果非常好，不用的耕层深度只有12公分，用过1年松土促根剂的耕层深度达到27公分，连续应用两年的达到30公分。”在观摩现场，农业农村部全国农技推广中心首席专家、研究员高祥照说。

5月23日下午，“全国第三届土壤调理与修护高层研讨与论坛会议”在郑州举行。会议由农业农村部耕地质量监测保护中心研究员陈守伦主持。

河南省土壤调理与修复工程技术研究中心常务副主任、研究员张传忠做了题为《高标准农田建设中的土壤改良》的学术报告。

张传忠指出，在当前在农业农村部登记在册的207个土壤调理剂中，具有松土功能的土壤调理剂是其中唯一一个适用于障碍性土壤的土壤调理剂，经多年测定，该技术可使土壤容重降低0.13g/cm3-0.24 g/cm3，相对降低 10.3-19 个百分点，土壤孔隙度平均值提高4.9-9.0个百分点；土壤硬度减少36--128牛顿/cm2；耕层紧实度下降25.3%-31.0%；耕层加深5.3cm-10.6cm,耕层由15cm左右加深到20cm以上；作物产量提高10%-30%，且品质有不同程度的提升。

学术研讨会上，中国科学院南京土壤研究所所长、研究员沈仁芳，农业农村部耕地质量监测保护中心副主任、研究员李荣，农业农村部全国农技中心首席专家、研究员高祥照，农业农村部耕地质量建设与管理专家指导组副组长、中国科学院东北地理与农业生态研究所、黑龙江黑土地保护专家组组长韩晓增研究员、分别做了题为《土壤与安全》《健康耕层构建技术之解决土壤板结问题》《农业高质量发展与土壤》《肥沃耕层构建的技术原理与应用》等报告。

本届会议由中国科学院南京土壤研究所主办，农业农村部耕地质量监测保护中心指导，河南省土壤调理与修复工程技术研究中心承办。来自农业农村部耕地质量监测保护中心、中国科学院南京土壤研究所、中国农业大学、西北农林科技大学、北京农林科学院、安徽农业大学、河南农业大学、河北农业大学及来自全国22个省市自治区土肥站、耕保站和高标准农田有关负责人300余人参加了会议。

(责编：赵竹青、初梓瑞)