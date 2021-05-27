原标题：科技助力节粮减损 创新保障优粮供给

以“科技助力节粮减损，创新保障优粮供给”为主题，2021年全国粮食和物资储备科技活动周启动仪式24日在成都举行。

作为全国科技活动周的重要组成部分，本次全国粮食和物资储备科技活动周，围绕落实兴粮兴储重点任务，聚焦科技创新与人才建设，展示了我国粮食和物资储备科技、人才工作取得的成就，以及在粮食储藏、粮油加工、质量安全、营养健康、现代物流、“智慧粮库”“中国好粮油”及物资储备等领域取得的最新科技成果。

活动周还开展科技成果、科研团队、科研机构与企业“三对接”和人才供需对接活动，举办院校建设成果展，进一步推动产学研用结合，加快科技成果转化，充分发挥科技在保障国家粮食和物资储备安全中的重要作用。四川物通、海康威视等科技公司受邀参加本次科技活动周，物通科技在展会上展示了长期服务于国家粮食和物资储备系统的科技产品“物通大宗货物数字化仓储管理系统”、“物通油库数字化管理储运系统”和“白酒生产自动化控制管理系统”。

活动周期间，各省（区、市）将围绕科技和人才兴粮兴储、粮油健康消费、节粮减损等方面开展科普宣传，组织有关单位开展优质粮油进社区、进家庭、进学校、进企业、进军营等活动。

启动仪式当天，国家粮食和物资储备局与四川省人民政府还签署了共同保障国家粮食安全推进粮食和物资储备事业高质量发展战略合作协议，旨在充分发挥四川区位、资源和西部唯一粮食主产省优势，加快提升粮食和物资储备治理能力，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全和战略应急物资储备安全保障体系。

(责编：赵竹青、初梓瑞)