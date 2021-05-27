原标题：智能化供电助力“碳达峰”“碳中和”

记者从国网定西供电公司了解到，依托“十四五”电网规划和国土空间电力专项规划成果，结合“定西千万千瓦级清洁能源基地”“通渭百万风电”等市政重点项目，积极构建以新能源为主体的新型定西电网，助推如期实现智能化供电助力“碳达峰”“碳中和”目标。

着力打造新一代电力系统，提升电网对新能源的承载能力。切实做实做细各电压等级电网规划，完善电网网架结构，满足负荷发展及安全供电需求。至2035年，规划新建750千伏变电站1座、330千伏变电站3座、110千伏变电站9座，构建“网-源-荷”协调发展的能源结构体系，满足各类电源接入和新增负荷发展需求。

加强电力通道建设，提高新能源输送能力和供电可靠性。“十四五”期间，规划新建及改造35千伏及以上线路57条，为新能源大规模开发和接入创造有利条件。截至目前，已投资6654万元提前建成2条330千伏送出线路，为通渭百万千瓦风电基地送出搭建良好通道，先后配合完成5座风电场总装机容量55万千瓦项目的如期并网。

加大城农网项目储备，推动配电网转型升级。聚焦市、县城区拓展和老城功能疏解与改造，实施城网“网格化”、农网“精细化”规划建设，同步建设配网自动化，提升配电网对新增负荷、分布式电源的承载能力和适应能力。“十四五”期间，规划新建及改造10千伏及以下线路9582公里、配变容量62万千伏安。

贯彻绿色低碳发展理念，大力储备电能替代配套电网项目。大力实施电能替代改造以及政府基层部门、学校、卫生院、派出所、集中供暖等煤改电项目。至2025年，规划新建及改造线路384.6公里、新增配电容量22.4兆伏安，主要用于充电基础设施和电采暖等配套电网建设，满足全市约7000辆电动汽车及83个乡镇政府、76个乡镇卫生院以及300余所教育机构的小型集中式煤改电项目用电需求。

发挥电网资源优化配置平台作用，推动科技创新和产业升级。加快电网数字化转型升级，推进“大云物移智链”、5G、北斗等信息通信技术与电网深度融合发展。借助“网上电网”、新能源云平台等系统，加快电网设施绿色升级，实现电网规划数字化转型、电网与新能源的协调发展。（张杨）

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