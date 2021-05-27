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“超级月全食”来了，“月姑娘”真的羞红了脸庞

2021年05月27日08:53 | 来源：新华网
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原标题：“超级月全食”来了，“月姑娘”真的羞红了脸庞

　　新华社天津5月26日电(记者周润健)“月亮升起来已是‘带食而出’，因此我只观测到了生光的部分，月面上的红色在一点点褪去，真的像极了姑娘羞红的脸庞。”北京市天文爱好者王俊峰说。

　　26日晚，年度最大满月“叠加”年度唯一月全食所形成的“超级月全食”如约现身天宇，为公众带来了难得一见的视觉盛宴。

　　这场“超级月全食”始于北京时间5月26日16时46分(半影食始)，经过初亏、食既、食甚、生光、复圆等阶段，结束于21时51分(半影始终)，全部过程历时5小时零5分。我国除西藏西部、新疆西部以外，其他地区可见“带食而出”。其中“全食(即‘红月亮’)”阶段从19时09分到19时28分，持续时间较短，只有不到20分钟。

　　为了观测这一天文奇景，王俊峰提前就选好了西直门附近的一处高楼进行观测。“今天下午一场阵雨把天空洗得湛蓝，大气通透性非常好，非常适合观测。”王俊峰说。

　　在天津，天文爱好者马强也早早在自己的QQ群发出“召集令”，最终，他们一行二十几人选择了一处高楼进行观测。

　　“天津的月出时间是19时22分，刚好是‘红月亮’阶段，但月亮此时刚升出地平线，再加上有云层干扰，没能看到全食阶段，只看到了一定程度的月偏食。‘超级月亮’少了一角，真的就像被‘天狗咬掉一小块’，也是很难得的画面。”马强说。

　　当日，天津科技馆联合天津市天文学会专门举办月全食观测活动，并邀请市民参加。为了方便大家观测，科技馆和一些学校的天文社团带来了好几架小型折射天文望远镜，并放置在科技馆前广场上。

　　“因天气、月亮地平高度过低等原因，公众未能目睹到‘红月亮’，但生光后，一轮珠圆玉润的‘超级月亮’也给了观测者们些许安慰。”天津科技馆天文科普专家宋媛媛说。

　　除了北京和天津外，我国吉林、山西、山东、宁夏等地的公众也都观赏了月圆月缺的美妙景色。

　　记者了解到，月全食并不算是罕见的天文现象，下一次我国境内可见的月全食，要等到2022年11月8日，再下一次则要等到2025年9月8日。

(责编：赵竹青、初梓瑞)

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