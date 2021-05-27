栗翘楚

日前，中国汽车工业协会发布了4月份汽车工业经济运行情况。数据显示，1-4月，新能源汽车产销分别完成75万辆和73.2万辆，同比分别增长2.6倍和2.5倍。其中，4月份新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆，同比分别增长1.6倍和1.8倍。

与新车销量一起增长的，还有换车率。

据二手车在线拍卖平台数据显示，第一季度的所有成交中，新能源车小于3年车龄的成交占比达到43%，燃油车小于3年车龄的成交占比仅为10%；8年以上的新能源车成交占比为2%，8年以上的燃油车成交占比则是42%。

新能源汽车二手市场热度究竟如何？近日，笔者走访位于北京市丰台区花乡的旧车市场发现，相比新车的热销，新能源汽车在二手车市场则显得尤为“惨淡”。市场中仅有的几辆二手新能源汽车价格一降再降，却依然无人问津，成为二手车商家的“心头病”。

旧车没人要 热门车买不到

笔者在调研中发现，近年来，新发售的车型流入二手市场较少，形成了如今旧车没人要、热门车买不到的局面。

商家不碰，买家不闻。为什么新能源汽车在二手市场遭受如此冷遇？

“因为赔钱。”从业7年的二手车商家陈先生告诉笔者，自己刚亏本卖了一辆某品牌的新能源二手车。

北京旧车市场为数不多的新能源汽车之一，该车出售信息标注实跑2万公里。 人民网 栗翘楚摄

“这款车当时补贴后售价18万多，跑了2万公里，我以4万多的价格收购，最后以3.6万的价格卖的。这并不是个例，在市场中不少商家都在新能源汽车上‘栽过跟头’。”在他看来，新能源汽车无疑是未来发展的趋势，但产品迭代快、里程虚标、充电不便等因素都是消费者不选择它的主要原因。

究其原因，业内人士指出，新能源车在二手车市场仍然属于“非标品”，它的估值衡量与检测没有一套公认的标准。一方面，每辆车电池的衰减程度不同，没有标准的量化手段估值。另一方面，一些既有内燃机、又有电池的PHEV和增程式车型则“两头都占”，更难评估。

对此，商务部研究院流通与消费研究所博士梁威建议，首先，应健全新能源二手汽车的评价标准，完善二手汽车的检验与评估体系；其次，培育权威的第三方检验与评价机构，降低信息不对称；最后，引导新能源车企完善售后服务，支持新能源车企延伸经营二手车市场。

产品迭代快 电池或成主因

近年来，购买新能源汽车新车时，消费者迎来不少利好。除国家出台的支持新能源汽车的补贴政策外，不少车企也针对消费者推出优惠政策，比如终身免费质保、终身免费换电、免费保养等等。但是，以上的优惠政策，特别是车企给出的优惠政策，几乎都针对首任车主。

而作为新能源汽车关键部件之一，电池对于其保值率有着非常大的影响。据艾瑞咨询发布的《2020年中国新能源汽车行业白皮书》显示，电池质量及稳定性（60.8%），续航里程（59.2%）、安全性（54.0%）和充电便捷度、时长（51.0%）为超过半数用户在购车时的重点关注因素。可是从目前来看，新能源汽车电池和手机电池相似，随着使用时间的增加，寿命在逐渐衰减。

以一款标称续航里程403km的纯电动SUV车型为例，考虑到车内用电系统对电池的消耗，用户购车后首年电池续航里程约为370km-380km左右。入冬后，随着气温降低，电池续航里程徘徊在330km左右。第二年气温回暖，即使尽可能关闭车内用电设备，车辆续航里程很难达到350km。

此外，部分消费者认为，车辆技术过快迭代成为对新能源二手车望而却步的主要原因。

笔者在调查中发现，相比燃油车，新能源车在二手市场贬值更快。以三年前的纯电车型为例，其一般续航在200公里左右，而目前同类车型主流续航已到了400公里以上，电池技术的迭代，让如今的新车售价比三年前要低很多。

除电池的正常损耗外，低温环境下，电池性能衰减迅速，也让更多潜在的车主选择观望，成为新能源消费者的痛点。

须加快全气候电池研发

今年1月26日，在国务院新闻办公室举办的2020年工业和信息化发展情况发布会上，工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示，我国新能源汽车受到越来越多消费者的认可，市场规模逐步扩大，但是产业仍处于发展阶段，还存在整车成本偏高、充电不够方便等问题，低温环境性能下降也是问题之一。

对此，黄利斌表示，要组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关，加快低阻抗成膜添加剂，全气候电池等研发和产业化，提升电动汽车低温行驶性能。

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中明确提出，实施电池技术突破行动。开展正负极材料、电解液、隔膜、膜电极等关键核心技术研究，加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。

比亚迪研发的刀片电池。受访者供图

如比亚迪推出的刀片电池，即将电池的电芯进行扁平化设计，增加电芯的长度，直接用电芯把电池包塞满。同时，硬壳包裹的刀片电芯还能够提供支撑性。通过这样的结构创新，刀片电池的体积利用率提升50%，续航里程也提升50%以上。

此外，蔚来汽车主打的换电模式可为用户提供便捷的能源补给，同时BaaS模式提供了车电分离、电池租用，能够降低购车和用车成本，一定程度上解决电池衰减和保值率低的问题。

业内人士认为，当硬件技术条件趋于稳定，通过软件迭代换来体验升级的时候，新能源汽车保值率偏低的问题自然能够迎刃而解。同时，也有业内人士认为，新能源汽车要扭转二手市场的“颓势”，需依靠新车市场的加速转型，即不能只期望于二手车市场的调控。未来，随着新能源汽车逐渐替代燃油汽车，二手车的消费者自然会“随流”。

(责编：王仁宏、吕骞)