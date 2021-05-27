原标题：北斗全球高精度数据服务平台正式发布 北斗全球产业化成果初现

26日，在第十二届中国卫星导航年会上，北斗全球高精度数据服务平台TruePoint正式发布，北斗全球产业化成果初现。

TruePoint平台由中国卫星导航领域企业北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“北斗星通”)研制，是基于北斗星通多年来公司芯片侧高精度定位算法的优势，多年全球卫星定位辅助服务的基以及高精度服务算法积累，通过整合全球资源，以开放共赢的生态合作方式，构建的全球化、全场景、高可靠的高精度数据服务平台。

去年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通，标志着北斗系统全面迈进全球服务新时代。中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风在当日举办的发布会上表示：“TruePoint的发布是自去年北斗三号全球卫星导航系统开通后的行业标志性事件，是北斗产业化全球应用的重大里程碑。”

据了解，在过去的五年里，北斗星通与大基金设立的重点募投项目之一就是辅助增强云平台项目，并且在2017年成功收购了国际主流卫星定位辅助服务供应商加拿大Rx Networks公司，构建支持北斗全球辅助服务的能力。

据北斗星通相关负责人介绍，TruePoint的正式发布，标志着搭载自主芯片+时空服务的北斗产品已具备全球高精度定位服务能力。引入“云+端”的理念，让用户在世界的任何角落都享受到运营商级别的高质量服务，赋能智能应用，实现万物精准互联。同时，TruePoint服务全球的国际布局也进一步促进了北斗“走出去”“走更远”的目标，开放式高精度定位数据生态的构建，助力打造“全球一张网”，为北斗高精度定位领域带来更多的创新、更广、更高量级的应用场景、以及无限可能。

(责编：赵竹青、吕骞)