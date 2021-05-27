中国科协《重要学术会议指南（2021）》日前正式上线发布。同时，“重要学术会议指南”（Top Academic Conference，TAC）标识正式启用，入选的707场会议成为首批授权使用该标识的学术会议。

2021年“重要学术会议指南”收录123家单位推荐的707个重要学术会议，其中包括545个国内会议和162个国际会议。

从2018-2021年指南会议入选情况看，有63个会议连续四年均入选重要学术会议指南，占比近一成；连续4年均入选的63个会议中，工程与材料科学领域会议占比最高，为30.16%，生命科学和信息科学领域次之，为19.05%。

从学科领域来看，工程与材料科学、医学科学、信息科学领域推荐会议占比位居前三位，与各领域学术交流活动活跃程度基本保持一致。

从会议举办目的来看，纯学术交流型会议比例最高，为480场，占全部会议的67.89%。与此同时，部分学术会议在发挥学术交流功能的同时，也开始关注产学研融合和智库探讨等目的，产学研融合、智库探讨、学术交流复合型会议数量比去年增长26.09%。

据介绍，中国科协于2018年启动“重要学术会议指南”项目，受到地方科协、高校、科研院所、有关企业及科技工作者的高度关注。“重要学术会议指南”始终坚持专家提名、同行评价，面向科技领域遴选全球重要学术会议，为广大科技工作者高效参会指引导航。

《重要学术会议指南（2021）》采取线上发布方式，滚动更新入选会议权威信息，广大科技工作者可登录重要学术会议指南官网（http://ccg.castscs.org.cn/）或关注微信服务号“重要学术会议指南”，随时随地查询收录学术会议情况。

(责编：赵竹青、吕骞)